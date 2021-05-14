Как развивается цифровизация в Казахстане

Мобильные приложения, качество связи и интернета, оказание госуслуг в электронном формате.

13 мая состоялась отчетная встреча министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина перед населением. Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, в Министерстве цифрового развития сконцентрированы такие направления экономики будущего: как цифровизация, космос, новые виды коммуникаций и связи, большие данные, облачные технологии и IT-отрасль.

«2020 год был сложным. Пандемия ускорила темпы цифровизации https://profit.kz/tags/digitaltransformation/. Все переходит в онлайн. Возросла значимость доступа к связи и интернету. Интернет спас мир во время пандемии. Население это почувствовало на себе, как никто другой», — сказал министр.

Отрасль связи показала рост по итогам года на 8,6% (880 млрд тг). 5214 сел обеспечено мобильным интернетом, однако в 1200 селах остаются вопросы к скорости интернета.

«В 2021 году мы будем работать над улучшением качества. Для этого 286 сел переведем на 3G/4G, 80 сел переведем со спутниковой трансмиссии на наземную инфраструктуру и в 255 селах улучшим качество мобильного ШПД», — заявил Б. Мусин.

По словам министра, ранее минимальный порог качества связи не регламентировался. Теперь же утверждена методика, по которой определены минимальные показатели качества связи: к примеру, для 4G — не менее 5 МБ/сек, для 3G — от 1 МБ/сек. Теперь операторы за несоблюдение параметров качества будут нести ответственность. Багдат Мусин отметил, что сегодня госуслуги можно получать не только на eGov, но и на базе других платформ, например через приложения банков.

«Банк гарантирует вопрос правильной идентификации личности. Вопрос безопасности в БВУ выше, чем в среднем на рынке. Сегодня население положительно отзывается о возможности получать услуги в онлайн-формате. Граждане Казахстана, проживающие за пределами страны, теперь смогут заключить или расторгнуть брак, зарегистрировать рождение ребенка, сменить имя, фамилию, отчество и получить справку о смерти с помощью eGov. Готовый документ выдается в посольстве или консульстве Казахстана, за рубежом. Мы вывели в онлайн-формат самые востребованные услуги среди наших сограждан, живущих за границей. Теперь казахстанцы смогут оформить необходимые документы через eGov и получить их, не покидая страну проживания. Услуги были реализованы с привлечением посольств и консульств Казахстана в почти 20 крупнейших странах мира», — сказал Багдат Мусин.

Вместе с тем, в стране законодательно закреплена равнозначность бумажных и цифровых документов. 20 апреля проведены работы по предоставлению доступа Единой нотариальной информационной системы «ЕНИС» (Е-нотариат) к сервису «Цифровые документы». Граждане при получении нотариальных услуг могут предоставлять цифровые документы вместо бумажных.

«Портмоне с оригиналами документов особо и не нужно, достаточно смартфона. Это новый подход, начинаем привыкать к новой реальности. Для исключения истребования справок отменили бумажные подтверждения по 28 услугам, это порядка 33 млн документов. До конца года сократим еще 6 млн справок за счет цифрового подтверждения», — уточнил министр.

В рамках сервиса цифровых документов в мобильном приложении еGov mobile реализовано 15 видов цифровых документов (удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене фамилии, имени, отчества, свидетельство о расторжении брака, технический паспорт, результат ПЦР тестирования на Covid-19, студенческий билет, диплом, удостоверение пенсионера, удостоверение кандаса, свидетельство о регистрации транспортного средства, социальный ID, паспорт вакцинации), которыми воспользовались более 800 тыс. пользователей. В период пандемии нагрузка на ЦОНы и на контакт-центр увеличилась кратно. Корпорация для граждан нарастила мощности, и сегодня среднее время ожидания с 5 минут сократилось до 100 секунд. Но поставлена цель в 30 секунд.

«Мы не должны заставлять граждан „висеть на трубке“, прослушивая красивые мелодии. Для удобства граждан оплату госпошлины можно проводить через QR. По примеру президентского кадрового резерва сформирован „пул талантов“ в госкорпорации. Их задача стать агентами изменений. На сегодня более 350 кандидатов прошли отбор», — сказал Б. Мусин.

По словам министра, в Казахстане разработан новый национальный проект. Готовится аудит информсистем страны. В целях оптимизации бизнес-процессов создан Центр цифровой трансформации. В Центре изучают текущие бизнес-процессы госорганов при предоставлении госуслуг населению. Сегодня на основании предложений госорганов ведется работа по совершенствованию процессов. Главой государства К. Токаевым на расширенном заседании правительства было озвучено, что с проникновением цифровых сервисов в нашу жизнь возрастают риски утечки персональных данных.

«Мы проработали законодательные инициативы касательно защиты персональных данных. Внедрим принцип цифрового согласия и отзыва. Граждане при подтверждении личности смогут контролировать использование своих персональных данных: разрешить/отказать. К примеру, при обращении в ЦОН/госорган на телефон гражданина будет направлен специальный код. Только после того, как он продиктует этот код, сотрудники ЦОН/госоргана получат доступ к личным данным человека. Внедрение принципа цифрового согласия/отзыва станет инструментом для граждан, при помощи которого они смогут реализовать свои права в отношении своих персональных данных, а также обеспечит принципы законности и прозрачности сбора персональных данных», — пояснил министр.

Если говорить про майнинг, большая часть аудитории безошибочно сможет назвать курс биткоина. В Казахстане 17 майнинговых ферм. 6% мирового майнинга в Казахстане, это приблизительно 18-25 млн долларов в месяц. Ведется строительство 12 традиционных ЦОД (в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Актау, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск) общей мощностью 2700 стойкомест. Также строится шесть майнинговых ЦОД (в городах Актобе, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Туркестан, Экибастуз) с общей нагрузкой 300 мегаватт электроэнергии.

Сегодня три спутника дистанционного зондирования Земли и два спутника связи KazSat обеспечивают отрасли экономики оперативно-значимой информацией по линии ЧС, сельского хозяйства, мониторинга лесных и водных ресурсов, обороны и безопасности, а также связью и телевещанием. Как уточнил Багдат Мусин, в стране 1300 сел, где интернета либо нет, либо качество плохое. Приемлемое качество связи можно будет обеспечить только через связь от спутников нового поколения. В целом, проект обеспечит сельские населенные пункты и бизнес-предприятия Казахстана, где сегодня нет связи, широкополосным доступом к сети интернет. Такие спутники способны предоставить повсеместный высокоскоростной интернет с низкой задержкой сигнала. Весь мир наблюдает за активной фазой тестирования таких спутников.

«Перед нами стоит амбициозная задача по воспитанию 100 тыс. профессиональных IТ-специалистов. Как этого добиться? Для начала мы создали IТ-университет, две школы неформального образования мирового уровня. Этот опыт будем масштабировать, подобные школы (по типу „Алем“) будут открываться в регионах нашей страны (областных центрах). Планируем пять таких школ открыть. В текущем году будут переданы IТ-факультеты пяти вузов под шефство бизнес компаниям, лидерам ИКТ-сферы», — сказал министр.

Также в пилотном режиме в Восточно-Казахстанской области подключено 25 средних школ к проекту «Виртуальный учитель» по предмету «информатика». Этот проект позволит решить проблему нехватки квалифицированных преподавателей по предмету в школах и, в конечном итоге, позволит качественно подготовить школьников к ИТ-специальности.

На сессии «Вопрос-ответ» министр цифрового развития Б. Мусин ответил на вопросы граждан и журналистов. Так, житель села Коянды (20 км от столицы), обратился с жалобой на слабый сигнал интернета. Багдат Мусин согласился с тем, что в пригородах Нур-Султана есть проблемы с качеством связи, несмотря на то, что там частично протянуты ВОЛС.

«Как я уже говорил, утверждены минимальные пороги качества мобильного интернета (не менее 5 Мбит/с для технологии 4G и не менее 1 Мбит/с для технологии 3G). Кроме того, я определил вице-министра, который будет объезжать пригороды для замеров качества интернета в часы пик. В первую очередь это будут пригороды столицы», — сказал министр МЦРИАП РК.

Кроме того, для операторов связи будут увеличены штрафы за плохое качество интернета. Министр призвал казахстанцев, недовольных качеством интернета, официально обращаться в министерство, территориальные инспекции связи или в акиматы, которые будут перенаправлять жалобы.

«Мы должны направлять операторов, не только с ними разговаривать и мотивировать. Есть контрольный механизм по выписыванию штрафов. В этом году мною предложено, в мажилисе будет обсуждаться увеличение штрафа до 1 тыс. МРП (2 917 000 тенге)», — рассказал Багдат Мусин.

Также много вопросов вызвало приложение «Ashyq». Как пояснил Б. Мусин, приложение было разработано с целью дать возможность бизнесу работать, а людям — передвигаться без ограничений.

«Пандемия еще не отступила. Периодически люди болеют, к сожалению. По постановлению главного санитарного врача граждане с ковид должны находиться на карантине. Но мы, люди, зачастую не сознательны. Болея, можем выйти в места массового скопления. Чтобы это минимизировать, было предложено приложение „Ashyq“, по которому, если ты болен, будь добр, сиди дома, не подвергай опасности других. Это одна из мер повышенной безопасности в период пандемии, в обычной жизни оно не нужно. Все мы хотим вернуться к прежнему ритму жизни, поэтому давайте поддерживать друг друга», — пояснил министр.

Отвечая на вопрос о том, что нужно, чтобы реализовать свой стартап, глава МЦРИАП отметил, что в Казахстане для этого нет никаких преград и привел несколько примеров успешных историй отечественных стартаперов: «Все мы знаем историю успеха Kaspi Bank. Их IPO сейчас оценивается в 15 млрд долларов. Вторая история — не менее масштабная в размере личности. Участник Astana Hub сделал приложение-симулятор Car parking. В настоящее время приложение скачали 50 млн раз. Поэтому все возможно, вне зависимости от страны проживания. Важна искра в глазах», — добавил Б. Мусин.