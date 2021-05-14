Прямой эфир: PROFIT Cloud & Big Data Day 2021

Трансляция с конференции по использованию облачных технологий и больших данных для повышения эффективности бизнеса.

14 мая проходит онлайн-конференция PROFIT Cloud & Big Data 2021, где обсуждаются реалии и проблемы использования облаков и больших данных в Казахстане, а также то, какие коррективы в использование этих технологий внесла пандемия.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

09:50 — Открытие, приветственное слово

10:00 — Доклад: «Внутри облака: обзор рынка». Светлана Черненко, глава представительства IKS-Consulting Казахстан.

10:20 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Cloud — переоблачение удалось? Востребованность облачных сервисов. Сколько ЦОДов надо Казахстану?

11:30 — Доклад: «Сетевая инфраструктура для облачного проекта Deutsche Telekom на 18 млн пользователей». Олег Прокофьев, системный инженер-консультант Juniper Networks.

12:05 — Доклад: «Облачный колл-центр для своего бизнеса». Турар Оспанов, начальник отдела по развитию облачных решений Beeline Казахстан.

12:40 — Доклад: «Пограничный сервис безопасного доступа (SASE)». Евгений Гарбул, региональный директор McAfee в России и Центральной Азии.

13:20 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

13:30 — Панельная дискуссия по ключевым вопросам: Кому и зачем нужны большие данные? Big Data — источник инсайтов или болото? Персональные данные в потоке бигдаты.

14:30 — Доклад. Евгений Щербинин, генеральный директор ТОО «Prime Source».

15:00 — Доклад: «Большие данные большого города». Баян Конирбаев, руководитель Управления цифровизации, акимат г. Алматы.

15:30 — Интерактивный опрос и розыгрыш ценных призов.

15:40 — Закрытие конференции.