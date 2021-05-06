Новая эра подкастов. Что нужно использовать для потребления аудио контента?

30 апреля в онлайн-формате состоялся очередной Huawei Media Hub — образовательный проект для журналистов и блогеров.

Компания Huawei проводит его с целью развития IT-журналистики и блоггинга в Казахстане. Мероприятие прошло под эгидой старта продаж новых беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i с необычными функциями для девайса среднего ценового сегмента (активное шумоподавление и 10 часов беспрерывного воспроизведения звука).

«Продажи Huawei Freebuds 4i превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы благодарим пользователей за доверие к высокому качеству и инновационным технологиям Huawei, которые делают жизнь покупателей лучше и проще. Для нас в первую очередь важно дать на рынок то, что просит человек здесь и сейчас. Мы развиваем технологии будущего с прицелом на настоящее. Мы хотим, чтобы наши технологии стали достпунее, и поэтому начали с супер цены в 29 990 тенге, чтобы первые покупатели смогли получить незабываемый опыт в просмотре кино или прослушивании любимых подкастов», — говорит Фан Джинйонг, директор Huawei Device в Казахстане и странах Центральной Азии.

Приглашенным спикером Huawei Media Hub выступил Тимур Сейфельмлюков, основатель и ведущий подкаста «Завтракаст», одного из самых популярных русскоязычных подкастов про технологии, медиа, интернет и игры.

Подкасты существуют уже почти два десятилетия, но за последние пять лет этот формат вышел на новую волну популярности. Рост числа шоу, участие знаменитостей, инвестиции крупных компаний и провыв в сфере технологий для аудио-устройств, таких как беспроводные наушники — все это способствовало росту подкастов.

«За последние несколько лет во всем мире наблюдается взрывной рост подкастов — как по количеству проектов, так и по их аудитории. Почему? Их стало легко записывать, легко размещать, но самое главное — легко слушать через беспроводные наушники, как FreeBuds 4i, которые не отвлекают слушателя от важной информации благодаря активному шумоподавлению. Но стоит ли заводить подкаст вам? Ведь это такая хайповая тема, все хотят впрыгнуть на этот поезд. Это сложный вопрос. В первую очередь попробуйте ответить на более легкие. Вам самим было бы интересно послушать то, что вы хотите рассказать? А будет ли интересно всем остальным? А рассказать об этом увлекательно и харизматично сможете? Если на все вопросы вы отвечаете „да“, то начинайте собственный подкаст — сейчас это сделать как никогда легко», — отметил Тимур Сейфельмлюков в рамках своего мастер-класса.

В рамках мероприятия состоялась презентация новых беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i. Девайс получили мощную батарею до 10 часов непрерывного воспроизведения и систему активного шумоподавления, что делает их одним из лучших устройств для прослушивания подкастов и не только. В первые дни старта продаж с 29.04 по 16.05 Huawei предлагают супер цену только для первых покупателей — 29 990 тенге.

О Huawei FreeBuds 4i

Чистый звук

Huawei FreeBuds 4i оснащены крупным 10-миллиметровым динамическим драйвером с увеличенной амплитудой, который обеспечивает хорошее воспроизведение басов. Мощная и гибкая мембрана из полимерного композита PEEK+PU гарантирует высокую чувствительность и широкий динамический диапазон. А благодаря фирменной системе активного шумоподавления Huawei FreeBuds 4i позволяют наслаждаться сбалансированным звучанием в шумных пространствах при любых условиях. Система адаптируется к различным сценариям шума.

Компактный и современный дизайн

Разрабатывая Huawei FreeBuds 4i, дизайнеры ориентировались на запросы активных и энергичных пользователей, нуждающихся в легких и удобных беспроводных наушниках для повседневного прослушивания музыки и телефонных разговоров. Устройство прошло тысячи проверок на эргономичность, что позволило создать форму, которая комфортно размещается в ушах, обеспечивая удобство пользователя при длительном ношении. Входящие в комплект три пары мягких силиконовых амбушюр различных размеров позволяют подобрать подходящий вариант.

Сбалансированные настройки звука

Huawei FreeBuds 4i оснащены крупным 10-миллиметровым динамическим драйвером с увеличенной амплитудой, который обеспечивает хорошее воспроизведение басов. Мощная и гибкая мембрана из полимерного композита PEEK+PU гарантирует высокую чувствительность и широкий динамический диапазон. В то же время система подавления шума ветра надежно компенсирует внешние помехи, позволяя четко слышать музыку или собеседника практически в любых условиях.

Благодаря специальной настройке и системе активного шумоподавления Huawei FreeBuds 4i позволяют наслаждаться чистым сбалансированным звучанием даже в шумных пространствах. Кстати, Huawei вошла в пятерку лидеров рынка TWS-наушников по данным Strategy Analytics за 2020 год.