Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i стали хитом продаж в Казахстане за первую неделю

В РК начались продажи новых беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i.

Наушники получили мощную батарею, обеспечивающую до 10 часов беспрерывного воспроизведения звука, и систему активного шумоподавления. В первые дни старта продаж (с 29.04.2021 по 16.05.2021) Huawei предлагает супер цену только для первых покупателей — 29 990 тенге вместо 49 990 тенге.

Наушники получили признание в медиа уже в первые дни выхода на казахстанский рынок. Портал Mobilaser высоко оценил их за такие показатели, как: «превосходные дизайнерские решения, отличная эргономичность и автономность, отличное шумоподавление».

«У наушников отличное звучание, приятный дизайн и доступная цена. За это их уже можно похвалить, но ведь про многих других можно сказать то же самое. В чем фишка? Freebuds 4i — доступные наушники с шумоподавлением. Эта технология была всегда только у дорогих моделей, а теперь вот перекочевала и в доступные TWS-ки», — рассказал о новинке Максим Якименко, техно-блогер, автор канала Stupid Mad World, входящий в ТОП5 самых известных YouTube блогов в Казахстане.

«Мы решили продемонстрировать, что достойное качество и технологии должны быть доступными. Huawei делает ставку на беспроводные наушники. По итогам прошлого года наши продажи на TWS-рынке стремительно растут, наши покупатели заинтересованы в том, чтобы покупать качественный продукт за приемлемую цену, что мы и видим в результате продаж наших новых наушников за первую неделю на рынке. Они стали хитом среди пользователей в Казахстане. Мы благодарим всех пользователей за доверие к высокому качеству и инновационным технологиям Huawei, которые делают жизнь наших покупателей лучше и проще», — прокомментировал директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг.

Чистый звук

Huawei FreeBuds 4i оснащены крупным 10-миллиметровым динамическим драйвером с увеличенной амплитудой, который обеспечивает хорошее воспроизведение басов. Мощная и гибкая мембрана из полимерного композита PEEK+PU гарантирует высокую чувствительность и широкий динамический диапазон. А благодаря фирменной системе активного шумоподавления Huawei FreeBuds 4i позволяют наслаждаться сбалансированным звучанием в шумных пространствах при любых условиях. Система адаптируется к различным сценариям шума.

Компактный и современный дизайн

Разрабатывая Huawei FreeBuds 4i, дизайнеры ориентировались на запросы активных и энергичных пользователей, нуждающихся в легких и удобных беспроводных наушниках для повседневного прослушивания музыки и телефонных разговоров. Устройство прошло тысячи проверок на эргономичность, что позволило создать форму, которая комфортно размещается в ушах, обеспечивая удобство пользователя при длительном ношении. Входящие в комплект три пары мягких силиконовых амбушюр различных размеров позволяют подобрать подходящий вариант.

Сбалансированные настройки звука

Huawei FreeBuds 4i оснащены крупным 10-миллиметровым динамическим драйвером с увеличенной амплитудой, который обеспечивает хорошее воспроизведение басов. Мощная и гибкая мембрана из полимерного композита PEEK+PU гарантирует высокую чувствительность и широкий динамический диапазон. В то же время система подавления шума ветра надежно компенсирует внешние помехи, позволяя четко слышать музыку или собеседника практически в любых условиях.

Благодаря специальной настройке и системе активного шумоподавления Huawei FreeBuds 4i позволяют наслаждаться чистым сбалансированным звучанием даже в шумных пространствах.

Сенсорное управление

Помимо качественного звука Huawei FreeBuds 4i отличаются удобством управления. С помощью жестов пользователи могут включать и выключать воспроизведение музыки, отвечать на голосовые вызовы и активировать систему шумоподавления. При использовании FreeBuds 4i со смартфонами Huawei под управлением EMUI 10.0 или более новой версии пользователям доступно быстрое сопряжение устройств: при открытии зарядного футляра на экране смартфона появляется запрос на подключение наушников, а во время работы отображаются уровни заряда батарей наушников и футляра.

В Казахстане наушники доступны в двух цветах: керамическом белом и карбоновом черном. Рекомендованная розничная цена Huawei FreeBuds 4i составляет 49 990 тенге, но в первые дни старта продаж (с 29.04 по 16.05) Huawei предлагают супер цену только для первых покупателей — 29 990 тенге.

Дополнительные бонусы для казахстанцев

Компания приготовила несколько сюрпризов. Так, с 17 по 30 мая покупатели смогут получить три месяца подписки на Яндекс Плюс (только для новых пользователей), 20000 баллов (эквивалент 5000 тенге) в приложении Emenu, три дополнительных месяца сервисного обслуживания наушников и бонусы в играх IGG: Lords Mobile, Castle Clash, Mobile Royale, Time Princess для владельцев Huawei Freebuds 4i.

Стоит отметить, что Huawei вошла в пятерку лидеров рынка TWS-наушников по данным Strategy Analytics за 2020 год.