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Названы победители Cisco Stars Central Asia 2021

На олимпиаду зарегистрировалось более 800 студентов.

5 мая 2021 14:00, Profit.kz
Рубрики: Связь, Образование

29 апреля завершилась VI Международная олимпиада по сетевым технологиям Cisco Stars Central Asia 2021, которая проходила на базе факультета информационных технологий ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Казахской академии инфокоммуникаций. Олимпиада ежегодно проводится среди студентов университетов и колледжей стран Центральной Азии и Российской Федерации. Цель олимпиады — создание условий для поддержки одаренных студентов, распространение и популяризация научно-практических знаний в сфере сетевых технологий среди молодежи и формирование интереса к научно-исследовательской и практической деятельности. Кроме того, участвуя в олимпиаде, студенты развивают креативный подход к решению задач по построению и конфигурированию сети.

Сisco Stars Central Asia 2021

Cisco Stars Central Asia 2021 прошла в два этапа. На олимпиаду зарегистрировалось более 800 студентов. Первый тур состоялся дистанционно — участники прошли онлайн-тестирование, определяющее уровень знаний сетевых технологий. В нем приняло участие 735 студентов ведущих университетов и колледжей Казахстана. 242 студента прошли пороговый уровень для участия во втором туре. Он также проходил онлайн — участники выполняли лабораторную работу.

Победителями олимпиады стали Пак Диас Юрьевич (Astana IT University, І место), Нуркей Жанболат Динмухамбедулы (Академия «ШАГ» г. Нур-Султан, ІІ место), Айгерим Турарбекова Сериккызы (МУИТ, ІІ место), Жанкожа Азат Нургалиулы (КазНУ им. Аль-Фараби, ІІІ место), Замадин Олжас Аскарулы (ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, ІІІ место). Победители получат ценные призы и грамоты, а также будут трудоустроены в компаниях-партнерах Cisco и ведущих операторах связи.

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