Названы победители Cisco Stars Central Asia 2021

На олимпиаду зарегистрировалось более 800 студентов.

29 апреля завершилась VI Международная олимпиада по сетевым технологиям Cisco Stars Central Asia 2021, которая проходила на базе факультета информационных технологий ЕНУ им. Л. Н. Гумилева и Казахской академии инфокоммуникаций. Олимпиада ежегодно проводится среди студентов университетов и колледжей стран Центральной Азии и Российской Федерации. Цель олимпиады — создание условий для поддержки одаренных студентов, распространение и популяризация научно-практических знаний в сфере сетевых технологий среди молодежи и формирование интереса к научно-исследовательской и практической деятельности. Кроме того, участвуя в олимпиаде, студенты развивают креативный подход к решению задач по построению и конфигурированию сети.

Cisco Stars Central Asia 2021 прошла в два этапа. На олимпиаду зарегистрировалось более 800 студентов. Первый тур состоялся дистанционно — участники прошли онлайн-тестирование, определяющее уровень знаний сетевых технологий. В нем приняло участие 735 студентов ведущих университетов и колледжей Казахстана. 242 студента прошли пороговый уровень для участия во втором туре. Он также проходил онлайн — участники выполняли лабораторную работу.

Победителями олимпиады стали Пак Диас Юрьевич (Astana IT University, І место), Нуркей Жанболат Динмухамбедулы (Академия «ШАГ» г. Нур-Султан, ІІ место), Айгерим Турарбекова Сериккызы (МУИТ, ІІ место), Жанкожа Азат Нургалиулы (КазНУ им. Аль-Фараби, ІІІ место), Замадин Олжас Аскарулы (ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, ІІІ место). Победители получат ценные призы и грамоты, а также будут трудоустроены в компаниях-партнерах Cisco и ведущих операторах связи.