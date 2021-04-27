Багдат Мусин посетил Западно-Казахстанскую область

Министр ознакомился с ходом цифровизации региона.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прибыл с рабочим визитом в Западно-Казахстанскую область. Глава ведомства ознакомился с ходом цифровизации региона и посетил ряд объектов.

В ходе поездки министр посетил Специализированный центр обслуживания населения и филиал НАО «Правительство для граждан», где встретился с коллективом и пообщался с клиентами. На месте разобрали процессы, которые необходимо оптимизировать — например, процесс приема документов на получение водительских прав. Был дан ряд поручений, в том числе — о создании базы данных автошкол и интеграции их ИС для получения всех необходимых данных.

Также для удобства населения министр предложил создать уголки ЦОНов в шаговой доступности (ТРЦ, вузы, школы и т. д.). В рамках договоренностей с акиматом в пилотном режиме будет запущено 10 таких уголков ЦОНов.

Глава ведомства ознакомился также с проектами цифровизации в сфере безопасности — Центром оперативного управления и Единой дежурно-диспетчерской службы 112.

«Вовлеченность местных специалистов и заинтересованность акимата в процессе цифровизации области не может не радовать. У региона большой потенциал, есть к чему стремиться. Мы со своей стороны будем поддерживать», — сказал Багдат Мусин.

Министр посетил и областной IT-Hub, где ему представили решения регионального технопарка. IT-Hub создан за счет частных инвестиций и уже стал точкой притяжения цифровых инициатив, стартапов и формирования цифровой культуры. Министр отметил важность создания стартапов, направленных на решение региональных проблем. В частности, глава ведомства выделил проекты SanaMal и RFID07.kz. SanaMal — приложение-помощник для фермеров по учету домашнего скота, оптимизирует процессы фермерских хозяйств и ведет учет финансов. RFID07.kz решает проблему учета отловов, чипирования бродячих животных и фиксацию медицинских процедур и вакцинаций.

Кроме того, Багдат Мусин ознакомился с работой дата-центра в ЗКО, посетил Высший агро-технический колледж и принял участие в совещании по вопросам цифровизации с руководством области.