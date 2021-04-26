Конкуренция среди мобильных операторов РК усилится?

Еще один игрок пытается зайти на рынок.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин сообщил о попытках еще одного мобильного оператора выйти на казахстанский рынок. Однако, по словам Серика Жумангарина, пока у потенциального четвертого оператора мобильной связи наблюдаются определенные проблемы с получением частот и лицензий. Эти вопросы и пытается решить ведомство: «Сейчас на казахстанском рынке работают Алтел/Tele2 и Кселл (группа компаний „Казахтелеком“), а также Beeline. Мы пытаемся сделать так, чтобы появился еще один оператор. Но у него есть проблемы — нет доступа к радиочастотам. Он хочет получить доступ к радиочастотам, а ему говорят — „получи лицензию и потом дадим радиочастоты“. Он идет за лицензией, ему говорят — „сначала получи радиочастоту“. Мы решаем этот вопрос и планируем, что в следующем году появится еще один оператор мобильной связи», — сообщил Серик Жумангарин.

Речь идет о «Транстелеком», операторе связи, специализирующемся на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области ИТ. Серик Жумангарин пояснил, что «Транстелеком» — частная компания, которая занимается обслуживанием населенных пунктов, которые находятся вдоль железных дорог. Согласно предположениям, высказанным главой ведомства, уже к 2025 году новичок может занять от 1,5 до 5% рынка. Однако расчеты приблизительные.

Напомним, по итогам 2020 года в Казахстане оказано услуг связи на сумму на сумму более 884 млрд тенге. По итогам десяти месяцев 2020 года общие доходы операторов от услуг мобильной связи достигли 191,9 млрд тг. Абсолютный лидер по количеству абонентов сотовой связи — Beeline, который по итогам третьего квартала 2020 года обслуживал порядка 40% абонентов, или 9,7 млн. На втором месте — Кселл с 8 млн абонентов (33% рынка), у Tele2 и Altel насчитывалось 6,9 млн абонентов.