Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-декабре 2020 года

Рынок телекома завершил сложный год на зависть остальным отраслям экономики.

Январь–декабрь 2020-го

Услуг связи в ушедшем году оказано на сумму почти 884,5 млрд тенге, что на 8,6% больше объема января-декабря 2019 года. Объем услуг местной телефонной связи в январе–декабре 2020 года составил 35,8 млрд тенге (на 2,6% меньше); интернет-услуг — 331,8 млрд тенге (+14,4%) и услуг сотовой связи — 231,3 млрд тенге (+1,5%).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–декабре 2020 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

«Большая тройка» концентрирует в себе 83% всего рынка телекоммуникаций республики.

Декабрь 2020-го

В декабре 2020 года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 80,6 млрд тенге. Рост к декабрю 2019-го составил 12,8%. С динамикой на горизонте четырех лет можно ознакомиться на графике.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в декабре 2020 года составила примерно 1,62 млрд против 2,06 млрд годом ранее — это на 22% меньше. Снизились доходы (-1,4%) и в секторе местной телефонной связи — в 2020-м они составили 3,05 млрд тенге. От услуг интернета операторы выручили 30,3 млрд тенге (на 17,7% больше, чем годом ранее); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 3,53 млрд тенге против 3,18 млрд тенге годом ранее (+11%); от услуг мобильной связи — 20,54 млрд тенге против 19 млрд тенге годом ранее — рост почти на 8%; от прочих телекоммуникационных услуг — 16,5 млрд тенге против 13,9 млрд тенге за аналогичный период 2019-го (на 19% больше).

Уровень проникновения телеком-сервисов

В декабре 2020 года число фиксированных телефонных линий составило 3,11 млн единиц (в ноябре — 3,09 млн — незначительный рост), абонентов сотовой связи — 24,18 млн единиц (в ноябре –24,27 млн — констатируется снижение), из них почти 15,93 млн имеют доступ к интернету (в ноябре –15,87 млн — констатируется рост). Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 65,6% (+0,2%). Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,62 млн единиц (констатируется увеличение).

Самое главное

Перпетуум-мобиле отечественного телекома продолжается: 2020 год стал чуть ли не самым удачным в плеяде удачных же лет. Особенно на фоне того, что с другими отраслями экономики все получилось не очень — коронавирус многие из них если не уничтожил, то отправил в глубокий нокдаун.