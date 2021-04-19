Cпецслужбы Туркменистана разыскивают среди школьников установщиков VPN

Это очень востребованная услуга в стране.

В школах Туркменистана ведется розыск подростков, которые оказывают услуги по установке VPN для обхода интернет-блокировок. Как сообщают источники, администрация школ приглашает на беседу учеников, которые «хорошо разбираются в компьютерах». Человек, представляющийся сотрудником провайдера, расспрашивает подростков, что они умеют делать в сфере цифровых технологий, передает CentralAsia.

«Мы так и не поняли, чего от нас хотели, — заявил один из подростков, подвергшийся такой проверке. — Нас просто расспросили и отпустили по классам. Но потом одна учительница сказала, что это, скорее всего, был сотрудник Министерства национальной безопасности. Он разыскивает тех, кто устанавливает VPN. Учительница говорит, что недавно поймали одного школьника, который получил деньги за VPN прямо под камерой видеонаблюдения».

По информации источников, установкой VPN подрабатывают многие туркменские подростки. Это очень востребованная услуга, ею пользуются даже педагоги. В Туркменистане заблокированы все популярные соцсети, YouTube, все независимые СМИ, а также все сайты, где теоретически может встретиться критика власти Туркменистана. При этом большинство школьников понимают, что из-за установки VPN у них могут возникнуть проблемы. Поэтому они не признаются в своих способностях «представителям провайдеров», да и вообще в ходе таких бесед стараются занижать уровень своих познаний.

Об опасности «излишней» компьютерной грамотности школьников регулярно предупреждают представители властей. Перед каникулами и перед началом учебного года с них нередко собирают расписки, в которых они обязуются не заходить на запрещенные сайты.