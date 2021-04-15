В РК за ходом жилищного строительства проследит цифровая система

МИИР запустит портал, где будут собираться все замечания и требования.

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев сообщил на брифинге в СЦК, что вопрос, касающийся жалоб казахстанцев на некачественное жилье, предоставленное по госпрограмме «Нұрлы жер», очень сложный. Ведомство постоянно сталкивается с жалобами. По его словам, в ручном приходится обращаться к акиматам, чтобы они разбирались, так как контроль за строительными компаниями осуществляется ГАСКами. Сейчас на уровне республики разработали системные меры.

«В первую очередь, вводим цифровую систему — к ним подключены все: технадзор и ГАСКи, в перспективе будут подключены все строительные компании. На первом этапе — те, которые работают с бюджетными проектами и программами, на втором этапе — практически все. Сейчас все журналы учета входного контроля, технического надзора, авторского надзора, осуществляются в письменном виде и, понятно, что кроме этих узких специалистов, которые этот журнал ведут, общего доступа к нему нет. А какие замечания, требования поступают, мы хотим, чтобы фиксировались на этом портале. К нему будут иметь доступ заинтересованные лица, которые осуществляют контроль за ходом строительства, система правоохранительных органов, кроме того — по долевому строительству, вполне возможно, допустить и людей, которые вложили деньги», — сообщил представитель ведомства.

Будет также налажена видео- и фотофиксация хода работ, которая потом должна остаться для дальнейшего обслуживания дома. Назрела и необходимость по усилению ответственности всех участников рынка за некачественно проведенные работы. Над этим вопросом работают — в текущем году соответствующие предложения будут внесены.