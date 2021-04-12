Стало известно, кто возглавит АО НИТ

За Национальные информационные технологии теперь будет отвечать Ростислав Коняшкин.

Сегодня решением совета директоров Ростислав Анатольевич Коняшкин назначен председателем правления АО «Национальные информационные технологии». Ранее эту должность занимал Асет Турысов (с 30 января 2018 года), который в январе текущего года стал вице-министром по цифровизации.

Ростислав Коняшкин родился 4 сентября 1989 года, уроженец Жамбылской области. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова, специалист математик. Член Президентского молодежного кадрового резерва. Имеет степень Магистра информационных систем ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, сертифицированный профессионал по управлению проектами.

С 2012 по 2020 годы работал в различных компаниях, в том числе АО «Информационно-аналитический центр», АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» МОН РК, НАО «ГК «Правительство для граждан». С февраля 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Курировал вопросы автоматизации государственных услуг и сервисов, развития сервиса цифровых документов, удаленного получения ЭЦП (в том числе — в мобильном приложении eGov mobile), выводом государственных услуг на популярные платформы, доведением уровня автоматизации государственных услуг до 90%, сокращением справок, внедрением облачного документооборота.