При перелетах теперь можно использовать «цифровые» документы

В пилотном проекте принимают участие рейсы «Air Astana» между Нур-Султаном и Алматы.

Пилотный проект по использованию цифровых документов на рейсах авиакомпании «Air Astana» по направлению Нур-Султан — Алматы и Алматы — Нур-Султан запустили МИИР РК совместно с министерством цифрового развития, АО «Авиационная администрация Казахстана», а также аэропортами городов Нур-Султан и Алматы. Применение электронного удостоверения личности возможно через приложение eGov Mobile в пунктах регистрации, досмотра и посадки указанных аэропортов начиная с 5 апреля. Вместе с тем, пассажирам рекомендуют иметь при себе и оригинал удостоверения личности. На время пилотного проекта цифровые документы являются альтернативным вариантом проверки статуса пассажира.

Программное обеспечение «Е-document» по считыванию QR-кода, сгенерированного сервисом «Цифровые документы» на eGov Mobile, разработано совместно с аэропортом «Нурсултан Назарбаев». Проект вводится в целях исполнения поручения Главы государства «Цифровизация процессов по предоставлению удостоверений личности, дипломов и прав в электронном виде и внедрение в работу государственных органов».