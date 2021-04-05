Развитие ASHYQ, паспорт вакцинации и онлайн-анкетирование туристов

Цифровые решения для борьбы с Covid-19 возьмет на вооружение Казахстан.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, рассказал о том, каким образом планируется использовать цифровые решения для борьбы с Covid-19. По его словам, стоит задача по ускорению внедрения таких проектов. Эту задачу, поставленную президентом, он обсуждал на встрече с коллегами из Минздрава, НПП, Комитета госавиации, аэропортов, Казахтелекома и Air Astana.

В первую очередь было рассмотрено более широкое использование приложения ASHYQ. По словам министра, проект уже дал свои результаты.

«Представители из НПП ежедневно информируют о том, что были попытки Covid-положительных пройти в фитнес-клубы и тем самым подвергнуть риску заражения остальных посетителей. Планируем масштабировать использование ASHYQ еще на 3 региона: Павлодар, Тараз и Актобе. Представители бизнеса, не задействованные в проекте, просят внести их в список участников. Помимо фитнес-клубов, бассейнов, боулинг-, спа-центров и компьютерных клубов разрабатывается включение в проект общепита и кинотеатров. Наша задача — помочь бизнесу создать условия, чтобы они смогли продолжить работать в карантин. Сейчас во Франции объявили национальный локдаун, закрыто абсолютно все, кроме магазинов первой необходимости. В Германии также действуют жесткие ограничения. Мы не хотим допустить такого, поэтому принимаем необходимые меры. Как я ранее говорил, если у кого-то есть идеи по аналогичным сервисам, которые смогут защитить бизнес, предлагайте. Хотелось бы поблагодарить Виталия Пустовойтенко и его команду разработчиков, которые проявили инициативу и начали проект ASHYQ без какого-либо финансирования со стороны государства. Также хочу отметить Министерство здравоохранения РК и НПП Атамекен, без которых не удалось бы реализовать этот проект», — заявил Багдат Мусин.

Вместе с тем, напомним, что в Алматы работа проекта ASHYQ указами главного санврача была сначала приостановлена из-за усиления карантинных ограничений, а затем — возобновлена. И все это — в течение нескольких дней. В настоящее время добавление новых участников в пилотный проект приостановлено, он действует только для тех 110 организаций, которые успели зарегистрироваться в нем.

Вторым пунктом в повестке обсуждения стал электронный паспорт вакцинации. Багдат Мусин рассказал, что он уже доступен в приложении eGov Mobile, в разделе «Цифровые документы». В нем отображается информация на трех языках о том, какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты.

«Можно продемонстрировать документ по месту требования и открыть доступ с помощью QR-кода. Сейчас рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Важно признание казахстанского электронного паспорта вакцинации и интеграция с международными системами. Над этим нам предстоит работать. Важно справа сверху нажать „обновить“, когда будете проверять в eGov Mobile паспорт вакцинации. И еще, паспорт в цифровых документах отображается только после получения второй „дозы“ вакцины от коронавируса», — добавил министр.

А что касается въезжающих из-за рубежа, их анкетирование на бумаге Багдат Мусин назвал недопустимым. Этот процесс планируется оцифровать — будет запущен специальный веб-ресурс, на котором въезжающий сможет заполнить анкету заранее.

«Аналогичный проект уже успешно реализован на Мальдивах», — добавил глава МЦРИАП.