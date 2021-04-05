Более 3 млн данных казахстанцев утекли в сеть

Последствия утечки могут оказаться серьезными для владельцев личных данных.

В рамках исследования инцидента информационной безопасности Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT АО «ГТС» была установлена компрометация данных более 3 миллионов казахстанских пользователей социальной сети Facebook — один из пользователей хакерского форума опубликовал базу данных с более чем 533 млн пользователей Facebook из 106 стран мира.

В сеть утекли данные с указанием фамилии и имени, номера телефона, страны/города проживания, места работы и учебы и т. д., в количестве 3 214 990 строк данных, относящихся к пользователям из Республики Казахстан. Как говорят в KZ-CERT, последствия утечки могут оказаться серьезными для владельцев личных данных. Существуют многочисленные риски стать жертвой злоумышленников — разглашение любой информации, имеющей отношение к личности, шантаж, неправомерное списание средств с банковских карт, вмешательство в личную жизнь, а таже угрозы детям, например, в случае публикации в СМИ данных о школах, где они учатся.

«Как минимум, очень вероятно использование сведений, например, адреса электронной почты, какими-либо компаниями, которые начнут преследовать их обладателя рекламными объявлениями. Поэтому Служба реагирования на компьютерные инциденты призывает казахстанцев проявить бдительность при получении разного рода сообщений и звонков от разных источников. Напомним, что сбор и распространение персональных данных в Республике Казахстан осуществляется на основании Закона „О персональных данных и их защите“, однако он не распространяется на зарубежные площадки, поэтому для сохранения своих персональных данных и минимизации рисков угроз со стороны злоумышленников рекомендуем использовать отечественные площадки социальных сетей и мессенджеров», — заявили в KZ-CERT.

Эксперты дали советы по минимизации рисков утечек персональных данных в социальных сетях:

— Очень важно обезопасить свои страницы в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники и других с помощью настроек конфиденциальности, использования сложного пароля, а также многофакторной аутентификации.

— Необходимо обезопасить свой основной почтовый ящик, а именно — включить многофакторную аутентификацию, изменить все пароли доступа. Так как в вашей почте хранятся «ключи» от большинства учетных записей, процедура восстановления пароля чаще всего осуществляется именно с помощью email-сообщений.

— Избегать использования ненадежных паролей. Слабые комбинации практически ни от чего не защищают.

— Не публиковать в социальных сетях критичные личные данные, а именно фотографии паспортных данных, банковских карт и других важных документов, которые могут быть использованы мошенниками в различных целях.