Объявлены победители Magic People IT Channel Awards 2020

11 победителей бизнес-премии представили проекты, которые, в том числе, направлены на преодоление сложностей экономической и эпидемиологической ситуации.

Независимый экспертный совет Magic People IT Channel Awards 2020 выбрал победителей бизнес-премии. По итогам голосования 100 кандидатов вошли в список номинантов, 29 — попали в шорт-лист, 11 — стали победителями. Организаторы отметили знаковые и интересные бизнес- и IT-проекты, в том числе те, которые были направлены на преодоление сложностей экономической и эпидемиологической ситуации.

Основная идея бизнес-премии Magic People IT-Channel Awards, проходящей раз в два года, — отметить участников партнерского IT-канала: системных интеграторов, реселлеров и сервис-провайдеров, и осветить успешные IT-, бизнес- и маркетинговые практики. Тем самым поддержать инициативных, вовлеченных людей и результаты их профессиональной деятельности. Особое внимание было уделено историям, рассказывающим о преодолении кризисных явлений 2020 года.

Оргкомитет Magic People IT Channel Awards получил 161 предварительную заявку, 100 кандидатов вошли в список номинантов, 29 — в шорт-лист. Независимый экспертный совет, в состав которого вошли российские и международные исследовательские агентства, представители бизнес-сообщества и СМИ, выбрал победителей в номинациях:

— «Антикризисная команда».

— Персональная номинация «Антикризисный менеджер».

— IT-проект «Цифровая трансформация» (категории «Собственная разработка» и «Интеграция»).

— Лучший региональный IT-проект (категории «Собственная разработка» и «Интеграция»).

— IT-проект Information Security.

— IT-проект «Импортозамещение».

— IT-проект Cloud Transformation.

— IT-проект «Удаленный цифровой офис».

— Специальная номинация «IT-событие года».

Победителями бизнес-премии стали представители следующих команд: HIVE (ООО «Дронопорт») и GASKAR GROUP (IT-проект «Цифровая трансформация», категория «Собственная разработка»); Haulmont («Цифровая трансформация», категория «Интеграция»), ANY.RUN («Лучший региональный IT-проект», категория «Собственная разработка»), «Максофт» («Лучший региональный IT-проект», категория «Интеграция»), ООО «Информационный центр» (IT-проект «Импортозамещение»), Awara IT и Enapter (IT-проект Cloud Transformation), CrossTech Solutions Group (IT-проект Information Security), ООО «Секрет-Сервис» (IT-проект «Удаленный цифровой офис»), Учи.ру («Антикризисная команда»). Максим Овсянников, учредитель Группы компаний «Анлим» и генеральный директор ООО «Анлим-ИТ», назван победителем в персональной номинации «Антикризисный менеджер». В специальной номинации «IT-событие года» первое место присуждено «Режиму самоизоляции».

Победители Magic People IT Channel Award 2020 были объявлены на торжественной церемонии награждения, которая прошла 31 марта в Москве. Для финалистов, которые не смогли присутствовать лично, было предусмотрено удаленное подключение.

Информационные партнеры премии — itWeek, ICT-Online.ru, ICT2GO, IT-World.ru, CISO CLUB, PROFIT.kz, Forbes Kazakhstan, информационное агентство «ЭКОПРЕСС». Инициатор вручения Magic People IT Channel Awards 2020 — компания Axoft, глобальный сервисный IT-дистрибутор.