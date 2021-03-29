Купленные для детей ноутбуки ушли «налево» в СКО

Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении работников отдела образования акимата.

Работников отдела образования в Северо-Казахстанской области подозревают в хищении ноутбуков, приобретенных для детей из малообеспеченных семей. Об этом на брифинге в антикоррупционной службе сообщил следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров. По его словам, антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении работников отдела образования акимата одного из районов области, передает Kazpravda.

«Они подозреваются в хищении части ноутбуков, закупленных управлением образования за счет резерва правительства на неотложные затраты в период пандемии для учащихся школ района из малообеспеченных семей. Ущерб государству от совершенного преступления составил более 12 миллионов тенге», — сообщил Бигайдаров.

Обстоятельства дела в интересах следствия разглашению не подлежат. Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий. Напомним, недавно стало известно о проблемах с закупом компьютеров в Карагандинской области — школы получили некачественные ноутбуки вместо надежных, а разница в деньгах легла в карманы неустановленных лиц.