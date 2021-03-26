В Карагандинской области разбираются с закупом школьных компьютеров

Государству причинен ущерб в размере 3,8 млрд тенге.

В школы Карагандинской области купили некачественные ноутбуки вместо надежных, а разница в деньгах легла в карманы неустановленных лиц. Такую версию сообщили следственные органы Антикоррупционной службы Казахстана, передает Zakon.kz.

Как следует из сообщения ведомства, руководитель управления образования Карагандинской области К., 1973 года рождения, стала фигуранткой уголовного дела по статье 189 часть 4 УК «присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Она и директора двух ТОО купили в ноябре-декабре 2020 года 2500 единиц компьютерной техники и 19 000 ноутбуков для школ».

В управлении образования Карагандинской области прокомментировали инцидент с делом о присвоении вверенного имущества. Эти компьютеры и ноутбуки не соответствовали технической спецификации. Знала ли госпожа К., что куплена некачественная техника, или была введена в заблуждение, покажет следствие. Государству, по данным антикоррупционной службы РК, в результате этого закупа причинен ущерб в размере 3,8 млрд тенге.