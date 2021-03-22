В Казахстане развернут спутниковый интернет OneWeb

Доступный интернет хочет предоставить МЦРИАП казахстанцам.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, рассказал о запуске в Казахстане проекта спутникового интернета от OneWeb. Технологические возможности OneWeb планируется использовать для обеспечения интернетом населения отдаленных сел. Тестирование технологии на территории РК будет проходить в рамках пилотного проекта OneWebDemo.

«Помимо операторов связи в мире существуют отдельные провайдеры, которые предлагают так называемый спутниковый интернет. Таких компаний немало, одной из крупнейших и ближайших конкурентов Старлинка Илона Маска является OneWeb. На днях мы встретились онлайн с Нилом Мастерсоном, CEO компании OneWeb. Обсудили перспективы сотрудничества и использование технологических возможностей OneWeb в Казахстане. Договорились о совместном тестировании их технологий на территории Казахстана. Будем реализовывать пилотный проект OneWebDemo. Это позволит дать доступ населению к высокоскоростному интернету даже в отдаленных селах. Эти технологии могут обеспечить такой уровень покрытия, при котором связь будет практически везде. Компания OneWeb основана бывшим сотрудником Google Грегом Уайлером. Сейчас они хотят обеспечить весь мир высокоскоростным интернетом с помощью низкоорбитальных спутников. Это их миссия, а наша миссия — сделать интернет доступным всем казахстанцам. По мере того, как начнется старт совместных проектов, буду делиться новостями», — рассказал Багдат Мусин.

Напомним — в начале прошлого года OneWeb и Международный финансовый центр «Астана» подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в РК. А в конце марта 2020 года OneWeb подала заявку о банкротстве. Процесс по получению необходимого финансирования был затруднен из-за ситуации с Covid-19. Однако в ноябре 2020 года OneWeb вышла из банкротства благодаря инвестициям правительства Великобритании и Bharti Global на сумму более 1 миллиарда долларов.