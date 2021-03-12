«Яндекс» объявил о запуске собственного платежного сервиса

Пока через Yandex Pay можно будет оплачивать только на сайтах, однако в дальнейшем сервис будет доступен в мобильных приложениях и в офлайне.

Yandex Pay — это сервис для быстрой и удобной оплаты покупок банковской картой. С его помощью можно платить картой, не вводя ее данные — они подтянутся из аккаунта на Яндексе. Людям будет проще делать покупки, а магазины смогут увеличить за счет этого продажи. То есть, чтобы платить через Yandex Pay, нужно привязать карту к аккаунту на Яндексе. Сервис работает с картами Mastercard, Visa и «Мир» любых банков. А если добавить несколько карт, можно выбрать, с какой списать деньги.

«Новый способ оплаты не только удобнее, но и безопаснее. Человеку не нужно оставлять платежные данные на десятках сайтов — достаточно один раз указать их в аккаунте на Яндексе, где они хранятся в зашифрованном виде. На сервисах Яндекса давно можно оплачивать заказы. Когда люди заказывают еду или такси, они используют технологии Яндекса, которые уже проверены временем. Сейчас мы готовы предложить эту разработку другим участникам рынка. Любая компания может поставить на свой сайт кнопку Yandex Pay, чтобы упростить клиентам процесс оплаты и, как следствие, повысить продажи», — говорит Александр Головин, руководитель сервиса.

Отмечается, что кнопку Yandex Pay уже поставили Lamoda, Brandshop, а также другие известные бренды. Финтех-компания RBK.money одной из первых среди платежных платформ подключила новый платежный метод. Кроме того, при подготовке запуска сервиса RBK.money выступила технологическим партнером Яндекса — компания предоставила свою платежную инфраструктуру для тестирования и отладки Yandex Pay до запуска.

Подключить Yandex Pay можно напрямую или обратившись к агрегатору платежных сервисов: такую возможность предлагают «Робокасса», Payture, RBK.money. Этот список будет пополняться. Сейчас сервис работает только на сайтах, в большинстве популярных браузеров. Кнопка Yandex Pay доступна тем, кто привязал карту к аккаунту на Яндексе и авторизовался. В дальнейшем люди смогут платить через Yandex Pay в мобильных приложениях, во всех браузерах и в офлайне. Для разработчиков приложений Яндекс планирует выпустить SDK.

В настоящее время сервис Yandex Pay работает только в России. Планов по запуску этого сервиса в других странах пока нет. Напомним — в Казахстане в настоящее время уже реализована возможность оплаты такими популярными сервисами, как Apple Pay и Samsung Pay. А вот платежный сервис Google Pay так и не добрался до нашей страны — сейчас оплата через Google Pay доступна казахстанцам лишь на собственных сервисах Google (например — в магазине приложений Google Play или в облачном хранилище Google One).