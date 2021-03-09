Негативные отзывы по Ashyk удалили

По мнению разработчиков, они не имели отношения к действительности и были заказными.

Мобильное приложение Ashyq, разделяющее казахстанцев «по цветам» для пропуска в различные общественные места во время пандемии, уже не раз подвергалось критике. Оно сопровождается и негативными отзывами в магазинах приложений. На онлайн-брифинге в СЦК разработчики Ashyq назвали такие отзывы «заказными», пообещав их удалять.

«Мы видели заказной характер негатива. Когда объявили о приложении, когда люди перепутали или неправильно поняли, поднимался вопрос о чипировании и разделении по цветам. Плюс мы заметили зарубежный трафик, потом мы его ограничили. Пользователи из-за рубежа его скачивали в определенный период времени и ставили отрицательную оценку на приложение», — заявил Виталий Пустовойтенко, IT-архитектор Центра устойчивого развития столицы.

Он добавил, что отзывы из «заграничного трафика» «не имели отношения к продукту», поэтому были удалены.

«Мы подали жалобу к издателям, Google Play и App Store. Эти комментарии мы заблокировали, убрали их из оценки. Просто в определенный день был иностранный трафик и много было комментариев на английском языке, в том числе — отрицательных. Многие обращения имели заказной характер, то есть, были призывы к удалению приложения, некорректная информация о том, что приложение собирает какие-то данные, писали несуразные вещи. Мы на них пожаловались. Приложение никакие данные не собирает», — заявил спикер.