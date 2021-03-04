Предприниматели откажутся от электронных платежей из-за налога на мобильные переводы?

Депутаты «Ак жол» обратились с заявлением к министру финансов.

На пленарном заседании мажилиса с депутатским запросом к министру финансов Ерулану Жамаубаеву обратился член фракции ДПК «Ак жол» Максат Раманкулов. Он возмутился противоречивыми заявлениями от официальных лиц о введении налога с мобильных переводов граждан, что преподносится как борьба с сокрытием доходов предпринимателей. Хотя депутат и не оспаривает обязанности предпринимателей платить налоги, он обращает внимание на то, что предлагаемые действия излишни. Он поставил под сомнение способность органов фискализации точно отследить неплательщиков, учитывая, что спустя более 10 лет с момента перехода к системе управления рисками сотни казахстанцев до сих пор получают налоговые уведомления и штрафы на оплату не принадлежащего им имущества.

«В очередной раз фискальные органы валят с больной головы на здоровую. Вместо адресного выявления мошенников предпочитают действовать широкозахватным методом, то есть грести всех под одну гребенку: и добросовестных предпринимателей, и недобросовестных, да еще и просто переводы граждан друг другу. Людей не выпускают из страны за давно оплаченные претензии, которые, никому ничего не говоря, выставляют судебные исполнители и не снимают даже после оплаты. Граждане теряют время и нервы, доказывая и исправляя ошибки в базах данных госорганов, из-за которых не могут реализовать свои права», — возмутился Максат Раманкулов.

По его словам, пандемия показала всей стране провалы отечественной цифровизации в здравоохранении, образовании, социальной защите. И тотальный контроль в финансовом сегменте, тем более, если он будет связан с блокировкой карт и электронных кошельков или иными запретительными мерами, способен дискредитировать цифровизацию в финансовом секторе.

«Это заставит розничную торговлю отказаться от электронных платежей и вернуться к помятым наличным банкнотам. И данный подход будет еще более губителен в условиях катастрофического падения оборотов малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг населению», — заявил депутат.

Члены фракции партии «Ак жол» напомнили, что Глава государства освободил малый и микробизнес от налогов. Между тем, фискальные органы «готовы додушить тех, кто выжил вопреки пандемии». Кроме того, нужно учитывать, что введение нового вида налогов приведет к подорожанию товаров и услуг. Следовательно, доводы комитета госдоходов о том, что такая мера не коснется простых граждан, не соответствуют действительности. В связи со всем вышесказанным депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит дать официальное разъяснение планов по налогообложению онлайн-переводов, а также предоставить внятные экономические расчеты и основания для введения нового налога.