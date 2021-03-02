Криптовалютную ферму возвели казахстанские инвесторы

В Павлодарской области реализован проект по строительству дата-центра мощностью 20 МВт.

Инвесторами выступили представители казахстанской компании «BTCKZ». Проект реализован при поддержке АО «НК «Kazakh Invest». Общая сумма инвестиций в проект составила свыше 2 млн долларов. На сегодняшний день компания уже работает с более 3 тыс. клиентами из многих стран мира. На проекте установлено более 20 тыс. майнинг машин. Обслуживанием центра занимаются около 100 высококвалифицированных специалистов.

«Учитывая энергетический потенциал и низкую стоимость электроэнергии в регионе, в последние годы наблюдается большой интерес со стороны инвесторов на развитие криптовалютной индустрии. Данный проект является ярким примером», — отметил региональный директор АО «НК «Kazakh Invest» по Павлодарской области Мадияр Данияров.

Проект является третьим по счету дата-центром компании «BTC KZ». Их общая стоимость превышает 10 млн долларов. Компания планирует дальнейшее расширение и уже проводит переговоры с иностранными партнерами по вопросам строительства очередной криптовалютной фермы на 15 МВт.

«Казахстан, как и многие страны мира, осваивает и развивает криптовалютный рынок. Со стороны Kazakh Invest и местных властей мы получаем большую поддержку. Это позволило нам своевременно пройти экспортный контроль и избежать дополнительных расходов. Что касается нас, мы предоставляем хостинг-услуги для майненговых компаний в облачном или обычном майнинге. Наши партнеры — иностранные клиенты. Мы готовы дальше расширяться, но это будет зависеть от инфраструктурных возможностей энергетических компаний», — сообщил заместитель директора криптовалютной фермы «BTC KZ» Дин-Мухаммед Маткенов.

Отмечается, что на сегодняшний день при поддержке Kazakh Invest в Казахстане в сфере информационно-коммуникационных технологий реализуются девять проектов на общую сумму более 1,1 млрд долларов. В их числе — проекты по строительству дата-центров, производству оптоволокна, созданию цифрового хаба, автоматизированных систем сбора данных и т. д.