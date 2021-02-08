Предприниматели в РК смогут работать без POS-терминалов

Платежи через QR-коды будут закреплены законодательно.

В ходе форума Digital Almaty 2021, который прошел в Алматы 5 февраля, вице-министр торговли и интеграции РК Асель Жанасова сообщила, что платежи посредством QR-кодов в Казахстане станут легальными. По ее словам, уже в июне текущего года вступит в силу закон, который «приравнивает QR-коды к POS-терминалам». Таким образом предприниматели избавятся от необходимости иметь POS-терминал.

«Сейчас, по закону, прием оплаты с использованием платежных карт подразумевает использование POS-терминала. Представители бизнеса еще в прошлом году обращались в профильное министерство с просьбой добавить в формулировку и другие инструменты, позволяющие принимать оплату с использованием платежных карт», — сказала спикер на сессии «Будущее электронной коммерции».

Напомним — рынок e-commerce РК в 2020 году показал ощутимый рост. За девять месяцев объем онлайн-продаж увеличился со 198 млрд до 382 млрд тенге.