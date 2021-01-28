Оформлять ЭСФ и накладные казахстанцы можно через мобильное приложение

Комитет госдоходов запустил мобильное приложение, с помощью которого предприниматели могут оформлять электронные документы.

Пока доступна для установки бета-версия мобильного приложения «ИС ЭСФ» для платформы Android 6.0 и выше. Работа над приложением для платформы iOS продолжается и пока находится в процессе разработки, предает, Zakon.kz.

Как пояснили в КГД, благодаря мобильному приложению налогоплательщикам можно будет работать удаленно в ИС ЭСФ, что особенно актуально в условиях пандемии. Приложение позволит налогоплательщикам осуществлять посредством смартфона работу со следующими документами в электронной форме:

— электронные счета-фактуры (ЭСФ);

— сопроводительные накладные на товары (СНТ);

— электронные договора (ЭД);

— акты выполненных работ (АВР).

«Приложение доступно только зарегистрированным участникам системы, поэтому для работы в бета-версии необходимо пройти регистрацию на веб-портале „ИС ЭСФ“. Если вы зарегистрированы как участник ИС ЭСФ, необходимо загрузить ваши файлы ЭЦП на смартфон посредством подключения устройства к персональному компьютеру, либо сохранить файлы ЭЦП на смартфоне с электронной почты», — пояснили в Комитете госдоходов.

Мобильное приложение ИС ЭСФ позволит использовать следующие функции системы:

— Осуществлять авторизацию в приложении посредством ЭЦП, а также использовать альтернативную возможность быстрого входа по ИИН и паролю, 4-значному коду доступа, отпечатку пальца и Face ID.

— Получать рush-уведомления на экран смартфона и просматривать оповещения в приложении, что позволит не пропускать важные события по выписке, изменению, отзыву, отклонению и другим событиям, произошедшим по ЭСФ, СНТ, АВР и ЭД по инициативе контрагентов или сотрудников компании.

— Руководителю компании приглашать новых сотрудников, назначать и редактировать полномочия сотрудникам для работы в ИС ЭСФ, блокировать сотрудников при необходимости.

— Сотруднику компании принимать приглашение от руководителя для работы в ИС ЭСФ.

— Работать с ЭСФ, СНТ и АВР, а именно: создавать и отправлять контрагенту основные, исправленные, дополнительные ЭСФ (в том числе создавать ЭСФ на основании СНТ, АВР, АВР ЭГЗ), отзывать ЭСФ, отклонять полученные исправленные и дополнительные ЭСФ, отклонять получателем отзыв ЭСФ, просматривать ЭСФ, скачивать печатную форму, работать с черновиками.

— Работать с электронными документами, а именно: подтверждать договор, отправлять договор контрагенту, отзывать договор, утверждать и отклонять договор, расторгать договор, просматривать договор и скачивать печатную форму.

— Иметь быстрый доступ к новостям, опубликованным на веб-портале ИС ЭСФ.

— Редактировать свой профиль (изменять личные данные, email и пароль).

«Вы можете отправлять свои отзывы через меню „Служба поддержки“ в приложении. Ваша обратная связь поможет нам сделать приложение ИС ЭСФ лучше», — отметили в КГД.