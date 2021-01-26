Как Beeline Казахстан усовершенствовал B2B-продажи и обслуживание клиентов

Внедрение CRM-системы Creatio также позволило Beeline оперативно организовать удаленную работу команды.

Beeline Казахстан, один из лидеров телеком-рынка Казахстана, использовал CRM-систему Creatio для автоматизации процессов в Beeline Business — подразделении, которое отвечает за корпоративные продажи и обслуживание B2B-клиентов. В рамках проекта был автоматизирован полный цикл продаж, от привлечения клиента до подключения услуг, и оптимизирована работа всех сотрудников департамента. Поставщиком ИТ-решения выступила компания «Террасофт Россия».

Проект был инициирован в 2018 году, его целью было заменить существующую CRM-систему, которая уже не справлялась с поставленными задачами и не позволяла на должном уровне предоставлять клиентский сервис. По итогам проекта в Beeline Business был настроен единый процесс, по которому работают сотрудники подразделения, выполнена интеграция Creatio с используемыми средствами коммуникации для консолидации всей информации о клиентах на одной платформе, обеспечен быстрый доступ к аналитике благодаря сквозному контролю процессов.

Кроме того, автоматизация процессов корпоративных продаж в Beeline Казахстан имела еще один результат — в условиях пандемии она позволила быстро переориентировать работу 150 сотрудников B2B-продаж, которые совершали много выездов к клиентам, в удаленный формат.

«Благодаря такой организации удаленной работы мы имеем возможность не только продолжить свою деятельность, но и своевременно укреплять слабые звенья в процессах на основании ежедневной информации об эффективности работы департамента», — рассказала Алия Абдуллаева, бизнес-администратор платформы Creatio в Beeline Казахстан.

«Прошлый год продемонстрировал, что способность адаптироваться и находить новые пути развития — как никогда актуальная потребность для любого бизнеса. Мы рады, что технологии Creatio помогают Beeline Казахстан преодолевать текущие вызовы и с легкостью решать многие бизнес-задачи. И мы с удовольствием расскажем о новых совместных проектах», — прокомментировал управляющий директор «Террасофт Россия» Алексей Клочков.

С подробностями автоматизации процессов B2B-продаж и обслуживания корпоративных клиентов в Beeline Казахстан можно ознакомиться на сайте «Террасофт Россия».