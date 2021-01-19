Багдат Мусин сохранил пост министра по цифровизации

Новое правительство сформировано в Казахстане.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства. Действовавшее ранее правительство ушло в отставку после прошедших 10 января парламентских выборов.

В новом правительстве шестнадцать из восемнадцати министров сохранили свои должности. Кресло премьер-министра вновь занял Аскар Мамин. Сохранил свой пост и Багдат Мусин, ставший министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК осенью прошлого года. Министр национальной экономики Руслан Даленов и министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов покинули свои посты. Их сменили Иргалиев Асет Арманович и Шапкенов Серик Жамбулович, соответственно.

Как подчеркнул Аскар Мамин, Касым-Жомарт Токаев поставил важные задачи по реализации новой политики социально-экономического развития страны. Они включают проведение структурных реформ, направленных на повышение качества экономического развития, самодостаточность экономики, совершенствование налоговой политики, привлечение инвестиций и развитие экспорта.