В Казахстане запускают социальный кошелек

Касым-Жомарт Токаев подписал закон о техническом регулировании, а также сопутствующие поправки.

В конце 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О техническом регулировании» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей». Об сообщила Акорда.

Указанные документы позволят внедрить социальный кошелек для социально уязвимых слоев населения. Напомним, ранее Президент заявил о необходимости цифровизации социальных платежей. О том, как будет реализован этот механизм, рассказал Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов.