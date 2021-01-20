Сколько стоит клик: Яндекс.Директ в Казахстане в III кв 2020

Рекламный клик в поисковой сети Яндекс подорожал.

Публикуем вторую часть исследования агентства интернет-маркетинга Netpeak, посвященного стоимости клика в Казахстане. В этой части рассмотрим стоимость клика в системе Яндекс.Директ по итогам третьего квартала 2020 (ранее мы поделились данными о стоимости клика в Google Ads в III кв 2020).

Напомним, что в данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 390 792 кликам в 18 тематиках и 54 городах страны. Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

— IT;

— гипермаркет;

— детские товары;

— дом и сад;

— другое;

— канцелярия и полиграфия;

— красота и здоровье;

— маркетинг;

— мебель и интерьер;

— обучение

— одежда обувь и аксессуары;

— продажа ПО;

— промышленное оборудование;

— стройматериалы;

— финансы;

— электроника;

— ювелирные изделия;

— юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Яндекс стала немного дороже — сейчас он стоит $0,04-0,14, а в Q2 был в диапазоне $0,03-0,18. Клик в контекстно-медийной сети Яндекс стоил $0,02-0,05 (так же, как и во втором квартале).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дешевле. Самым дорогим регионом для продвижения стали Карагандинская ($0,04-0,15, во II квартале — $0,03-0,20), Костанайская ($0,04-0,15, во II квартале — $0,03-0,16) и Восточно-Казахстанская области ($0,04-0,15, во II квартале — $0,03-0,18). Дешевле всего за клик платили в Жамбылской ($0,03-0,13, во II квартале — $0,04-0,19) и Мангистауской областях ($0,03-0,11, во II квартале — $0,03-0,12).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Яндекс были «Маркетинг» ($0,31-0,69), «Продажа ПО» ($0,17-0,28), «Финансы» ($0,13-0,29, во II квартале — $0,24-0,43) и «IT» ($0,13-0,22, во II квартале — $0,15-0,23). Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематиках «Стройматериалы» ($0,03-0,05, как и во II квартале) и «Красота и здоровье» ($0,02-0,06).

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Яндекс в Казахстане были «Продажа ПО» ($0,11-0,21), «Обучение» ($0,10), «Детские товары» ($0,05-0,06) и «Финансы» ($0,04-0,09, во II квартале — $0,03-0,07). Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематиках «Другое» ($0,02-0,03, во II квартале — $0,03-0,05) и «Красота и здоровье» ($0,01).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,03-0,13 (во II квартале — $0,03-0,17), а с мобильного устройства — $0,06-0,17 (во II квартале — $0,04-0,24).

Объем трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет порядка 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс. Наибольшая его доля наблюдалась в Атырауской, Карагандинской и Акмолинской областях — она составила 60-65%, аналогично второму кварталу. Наименьшая доля была в Северо-Казахстанской (50%, во II квартале — 40%) и Кызылординской областях (40%, так же, как и в Q2).

Объем трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик мобильный трафик преобладал в нишах «Мебель и интерьер», «Обучение» и «Детские товары» — он составил 100% (во II квартале показатель был 45%). Самая низкая доля наблюдалась в тематике «Юриспруденция» — 0% (так же, как и во втором квартале).

Выводы

В III квартале 2020 года стоимость клика в поиске Яндекс стала дороже — $0,04-0,14 (во втором квартале он стоил $0,03-0,18). Самыми дорогими регионами для поискового продвижения стали Карагандинская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области ($0,04-0,15), а дешевле всего клик стоил для Мангистауской области ($0,03-0,11). В разрезе тематик дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг» ($0,31-0,69), а наиболее дешевым клик был в нише «Красота и здоровье» ($0,02-0,06). Клик по объявлению с компьютера в Яндекс стоил $0,03-0,13, а с мобильного устройства — $0,06-0,17.

Цена клика в контекстно-медийной сети не изменилась ($0,02-0,05). Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Продажа ПО» ($0,11-0,21), а дешевле всего за клик платили в нише «Красота и здоровье» ($0,01).

В зависимости от региона доля мобильного трафика составляла более 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс — аналогично Q2.