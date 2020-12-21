Сколько стоит клик: Google Ads в Казахстане в III кв 2020
В третьем квартале 2020 года стоимость клика в поиске Google стала дороже.
Агентство интернет-маркетинга Netpeak поделилось свежим исследованием по стоимости клика и доле мобильного трафика в Казахстане в разрезе тематик и регионов за третий квартал 2020 года.
Отметим, что в данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе — показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах. Тем не менее, данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете.
Для Казахстана учитывались данные Google по 4,6 миллионов кликов в 23 тематиках и 16 городах страны. Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
— IT;
— гипермаркет;
— детские товары;
— дом и сад;
— доска объявлений;
— другое;
— заработок онлайн;
— канцелярия и полиграфия;
— красота и здоровье;
— маркетинг;
— мебель и интерьер;
— недвижимость;
— недвижимость от застройщика;
— обучение;
— одежда обувь и аксессуары;
— продажа ПО;
— промышленное оборудование;
— стройматериалы;
— товары для животных;
— тяжелая промышленность и производство;
— финансы;
— электроника;
— ювелирные изделия.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дороже: сейчас он стоит $0,07-0,20, а во втором квартале был в диапазоне $0,06-0,24. Клик в контекстно-медийной сети Google стал дешевле — $0,02-0,03 (во втором квартале — $0,03-0,07).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана
В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дешевле. Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматинская ($0,08-0,21, во II квартале — $0,07-0,25), Жамбылская ($0,08-0,20, во II квартале — $0,06-0,24), Южно-Казахстанская ($0,07-0,23, во II квартале — $0,06-0,25) и Кызылординская области ($0,07-0,20, во II квартале — $0,05-0,21).
Дешевле всего за клик платили в Атырауской ($0,06-0,21, во II квартале — $0,06-0,22), Павлодарской ($0,07-0,17, во II квартале — $0,05-0,22) и Актюбинской областях ($0,07-0,15, во II квартале — $0,05-0,25).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик
Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «Маркетинг» ($0,51-1,05), «Промышленное оборудование» ($0,26-0,35), «IT» ($0,20-0,44) и «Финансы» ($0,18-0,27). Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Недвижимость» ($0,03-0,08, во II квартале — $0,04-0,08), «Доска объявлений» ($0,03-0,05, во II квартале — $0,03-0,06) и «Электроника» ($0,01-0,05, во II квартале — $0,05-0,10).
Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик
Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость» ($0,15-0,21, во II квартале — $0,26-0,31), «Обучение» ($0,11-0,14), «Гипермаркет» ($0,09-0,11, во II квартале — $0,05-0,08) и «Электроника» ($0,09-0,11, во II квартале — $0,07-0,09). Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад» ($0,01-0,02, во II квартале цена была не выше $0,03).
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств
В сравнении с Q2 десктопный и мобильный трафики стали дороже. В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,07-0,27 (во II квартале — $0,06-0,30), а с мобильного устройства — $0,07-0,16 (во II квартале — $0,05-0,19).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google. Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях, и составила порядка 90%, аналогично второму кварталу. Наименьшая доля была в Карагандинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях — немного выше 85% (так же, как и в Q2).
Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Недвижимость» (во II квартале показатель был 85%), «Обучение» и «Доска объявлений» он составил более 95% (аналогично II кварталу). Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Продажа ПО» и «IT» — 65% (во II квартале — 55%), а также «Канцелярия и полиграфия» — 45% (в Q2 показатель был 60%).
Выводы
В третьем квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала дороже: сейчас — $0,07-0,20, а во втором квартале он стоил $0,06-0,24. Самым дорогим регионом для поискового продвижения стала Алматинская область ($0,08-0,21), а дешевле всего клик стоил для Актюбинской области ($0,07-0,15). В разрезе тематик дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг» ($0,51-1,05), а наиболее дешевым клик был в нише «Электроника» ($0,01-0,05). Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,07-0,27, а с мобильного устройства — $0,07-0,16.
Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле — $0,02-0,03 (во II квартале он находился в диапазоне $0,03-0,07). Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Недвижимость» ($0,15-0,21), а дешевле всего за клик платили в нише «Дом и сад» ($0,01-0,02).
В зависимости от региона доля мобильного трафика составляла более 90% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q2.