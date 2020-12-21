Сколько стоит клик: Google Ads в Казахстане в III кв 2020

В третьем квартале 2020 года стоимость клика в поиске Google стала дороже.

Агентство интернет-маркетинга Netpeak поделилось свежим исследованием по стоимости клика и доле мобильного трафика в Казахстане в разрезе тематик и регионов за третий квартал 2020 года.

Отметим, что в данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе — показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах. Тем не менее, данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете.

Для Казахстана учитывались данные Google по 4,6 миллионов кликов в 23 тематиках и 16 городах страны. Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

— IT;

— гипермаркет;

— детские товары;

— дом и сад;

— доска объявлений;

— другое;

— заработок онлайн;

— канцелярия и полиграфия;

— красота и здоровье;

— маркетинг;

— мебель и интерьер;

— недвижимость;

— недвижимость от застройщика;

— обучение;

— одежда обувь и аксессуары;

— продажа ПО;

— промышленное оборудование;

— стройматериалы;

— товары для животных;

— тяжелая промышленность и производство;

— финансы;

— электроника;

— ювелирные изделия.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Распределение стоимости клика в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Google стала немного дороже: сейчас он стоит $0,07-0,20, а во втором квартале был в диапазоне $0,06-0,24. Клик в контекстно-медийной сети Google стал дешевле — $0,02-0,03 (во втором квартале — $0,03-0,07).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дешевле. Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматинская ($0,08-0,21, во II квартале — $0,07-0,25), Жамбылская ($0,08-0,20, во II квартале — $0,06-0,24), Южно-Казахстанская ($0,07-0,23, во II квартале — $0,06-0,25) и Кызылординская области ($0,07-0,20, во II квартале — $0,05-0,21).

Дешевле всего за клик платили в Атырауской ($0,06-0,21, во II квартале — $0,06-0,22), Павлодарской ($0,07-0,17, во II квартале — $0,05-0,22) и Актюбинской областях ($0,07-0,15, во II квартале — $0,05-0,25).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «Маркетинг» ($0,51-1,05), «Промышленное оборудование» ($0,26-0,35), «IT» ($0,20-0,44) и «Финансы» ($0,18-0,27). Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Недвижимость» ($0,03-0,08, во II квартале — $0,04-0,08), «Доска объявлений» ($0,03-0,05, во II квартале — $0,03-0,06) и «Электроника» ($0,01-0,05, во II квартале — $0,05-0,10).

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость» ($0,15-0,21, во II квартале — $0,26-0,31), «Обучение» ($0,11-0,14), «Гипермаркет» ($0,09-0,11, во II квартале — $0,05-0,08) и «Электроника» ($0,09-0,11, во II квартале — $0,07-0,09). Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад» ($0,01-0,02, во II квартале цена была не выше $0,03).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В сравнении с Q2 десктопный и мобильный трафики стали дороже. В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,07-0,27 (во II квартале — $0,06-0,30), а с мобильного устройства — $0,07-0,16 (во II квартале — $0,05-0,19).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 90% в общем объеме закупаемого в Google. Наибольшая его доля наблюдалась в Жамбылской, Южно-Казахстанской и Атырауской областях, и составила порядка 90%, аналогично второму кварталу. Наименьшая доля была в Карагандинской, Алматинской и Северо-Казахстанской областях — немного выше 85% (так же, как и в Q2).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик также преобладает мобильный трафик: в нише «Недвижимость» (во II квартале показатель был 85%), «Обучение» и «Доска объявлений» он составил более 95% (аналогично II кварталу). Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Продажа ПО» и «IT» — 65% (во II квартале — 55%), а также «Канцелярия и полиграфия» — 45% (в Q2 показатель был 60%).

Выводы

В третьем квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала дороже: сейчас — $0,07-0,20, а во втором квартале он стоил $0,06-0,24. Самым дорогим регионом для поискового продвижения стала Алматинская область ($0,08-0,21), а дешевле всего клик стоил для Актюбинской области ($0,07-0,15). В разрезе тематик дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг» ($0,51-1,05), а наиболее дешевым клик был в нише «Электроника» ($0,01-0,05). Клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,07-0,27, а с мобильного устройства — $0,07-0,16.

Клик в контекстно-медийной сети стал дешевле — $0,02-0,03 (во II квартале он находился в диапазоне $0,03-0,07). Наиболее дорогой тематикой в КМС была «Недвижимость» ($0,15-0,21), а дешевле всего за клик платили в нише «Дом и сад» ($0,01-0,02).

В зависимости от региона доля мобильного трафика составляла более 90% в общем объеме закупаемого в Google — аналогично Q2.