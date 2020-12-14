На сайгаков надели спутниковые передатчики

Специальные ошейники работают около двух лет, после чего автоматически отстегиваются.

В октябре 2020 года шесть сайгаков из уральской популяции были помечены спутниковыми передатчиками. Об этом сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия. АСБК применяет спутниковое мечение сайгаков с 2009 года для изучения миграции и поведения, а также для уточнения распределения популяций вида. В отловах и мечении сайгаков принимали участие специалисты АСБК, Центра переселения диких животных ПО «Охотзоопром» и Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК.

Устройства представляют собой ошейники со спутниковыми передатчиками, которые отправляют информацию о перемещениях животных в среднем четыре раза в день. Ошейники работают около двух лет, после чего автоматически отстегиваются. Если передатчик не поврежден, то он может использоваться многократно, необходима лишь своевременная замена батареи.

Методика по отлову и мечению сайгаков была впервые успешно внедрена в 2009 году в Казахстане. С тех пор было установлено около 180 спутниковых ошейников. Благодаря отслеживанию перемещений животных в течение 11 лет специалисты АСБК получают ценную научную информацию, которая применяется и на практике, в том числе для охранных мероприятий ПО «Охотзоопром».

Удалось более детально изучить места окота, остановок и зимовок сайгаков. Разработана полная карта путей миграции сайгаков. Уточнены ареалы северо-восточной, тургайской и тенгиз-коргалжынской группировок бетпакдалинской популяции и обособленной прикаспийской группировки. Весомый вклад внесен и в расширение сети охраняемых территорий. Так, в результате получения данных о сайгаках бетпакдалинской популяции было дополнительно обосновано создание резервата «Алтын Дала», увеличена территория Иргиз-Тургайского резервата, определены границы первого в Казахстане экологического коридора Иргиз-Тургай-Жыланшык.

Кроме того, спутниковая телеметрия помогла изучить влияние линейной инфраструктуры на животных. В частности, удалось выяснить, что сайгаки избегают пересечения железнодорожных и автомобильных дорог — любая дорога с интенсивным движением с большой вероятностью может сократить ареал вида. Это стало основанием для поднятия вопроса об изменении маршрута планируемого транспортного коридора «Центр-Запад».