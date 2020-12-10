В Узбекистане построят солнечные электростанции мощностью 5 ГВт

В 2019 году в стране впервые объявлен тендер на строительство солнечной электростанции.

Узбекистан планирует в течение десяти лет построить в стране фотоэлектрических (солнечных) электростанций общей мощностью 5 тыс. МВт. Об этом сообщает Министерство энергетики. Многие из объектов планируется запустить в ближайшие десять лет. Для этого Минэнерго республики сотрудничает со Всемирным банком, Азиатским банком развития и Европейским банков реконструкции и развития, передает CentralAsia.

Стороны отбирают инвесторов для реализации проектов. До конца 2021 года в Узбекистане планируется запустить две солнечные электростанции по 100 МВт. В 2019 году в Узбекистане впервые объявлен тендер на строительство солнечной электростанции. Конкурс выиграла компания Masdar из ОАЭ. До конца 2021 года в Навоийской области Узбекистана также планируется построить ветряную электростанцию. Эмиратской компанией «Masdar» также будет осуществлено проектирование, финансирование, строительство и эксплуатация ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Навоийской области. Строительные работы ВЭС планируется начать до конца 2021 года с вводом в эксплуатацию первой очереди генерирующих мощностей (до 250 МВт) в апреле 2023 года и всех мощностей — до конца 2024 года.