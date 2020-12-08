В приложении Kaspi теперь доступна покупка авиабилетов

Представлен новый онлайн-сервис Kaspi Travel.

Казахстанская технологическая компания Kaspi.kz объявила о запуске Kaspi Travel, нового онлайн-сервиса по поиску и покупке авиабилетов. Теперь прямо в приложении клиенты Kaspi смогут покупать авиабилеты по ценам авиакомпаний.

«Сегодня основную часть поездок составляют внутренние рейсы по Казахстану. Но мы все надеемся, что пандемия скоро закончится, и мы сможем вернуться к нормальной жизни и поездкам без ограничений. Мы со своей стороны обещаем, что будем постоянно расширять Kaspi Travel и радовать наших любимых клиентов новыми удобными сервисами вокруг поездок и путешествий», — прокомментировал новость Михаил Ломтадзе, глава Kaspi.kz.

В настоящее время на Kaspi Travel уже доступны предложения на рейсы по Казахстану и во все страны мира от более 700 авиакомпаний. Оплатить покупку авиабилетов можно в кредит, с карты Kaspi Gold или Kaspi-бонусами.

Напомним — в конце августа стало известно о том, что Kaspi купил сервис поиска и продажи авиабилетов Santufei. Михаил Ломтадзе отметил, что именно совместная работа объединенной команды позволила запустить Kaspi Travel в кратчайшие сроки и дать возможность каждому из 8,5 миллиона клиентов приобретать авиабилеты в суперприложении Kaspi.kz.

«Спасибо каждому, кто внес свой вклад в запуск нашего нового уникального сервиса!», — добавил глава компании.