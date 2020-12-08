Казахстанские стартапы смогут принять участие в Sber500

Заявки принимаются до 10 января 2021 года.

Сбер и 500 Startups запускают третий батч международного акселератора IT-стартапов. Заявки для участия в программе для технологических предпринимателей Sber500 можно подать до 10 января 2021 года. 500 Startups — венчурная компания, которая с момента своего создания в Силиконовой долине проинвестировала в более чем 5 тыс. предпринимателей из 75 стран. В 2019 году 500 Startups был назван инвестором номер один в мире по количеству венчурных сделок.

Третья волна акселератора имеет существенные отличия от предыдущих. Во-первых, значительно расширяется география. В этом году подать заявку на участие могут стартапы не только из России, но также из Израиля, Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Во-вторых, меняется подход к обучению и его покрытие. Теперь программа будет состоять из двух этапов. Первый этап — двухнедельные онлайн-буткемпы для 500 лучших стартапов из семи стран. За время буткемпов команды проработают ценностное предложение, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. Во второй этап — основной акселератор — пройдут 25 сильнейших стартапов. Все этапы акселерационной программы будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты.

«В этом году мы ждем в Акселератор не только российские, но и зарубежные технологически продвинутые команды, которые мечтают изменить мир к лучшему. Расширение географии проекта усилит конкуренцию между стартапами и поможет продвинуть на рынке самые сильные и крутые идеи и решения», — сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Запуск очередной волны международного акселератора IT-стартапов является отличной возможностью для казахстанских технологических команд присоединиться к экосистеме Сбера. Сбербанк Казахстан активно работает над созданием совместных продуктов с отечественными стартапами, в первую очередь, в финтех-сфере. Теперь казахстанские стартапы имеют возможность выйти со своими наработками на новый уровень и продемонстрировать свои проекты международному профессиональному и инвестиционному сообществу», — отметил председатель правления ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев.

К участию в программе приглашаются стартапы, уже имеющие юридическое лицо, первые продажи и MVP (работающая версия продукта) в следующих отраслях: Marketing & Advertising Solutions, Process Automatization Solutions, Mapping & Geolocation, EduTech & HR Tech, MedTech, SportTech, Data Analytics Solutions, Smart Home Solutions и прочих.

Обучение в акселераторе завершится Демо-днем, на котором стартапы представят свои проекты 500+ инвесторам, бизнес-ангелам и представителям крупнейших инновационных корпораций.