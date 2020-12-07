В ЦОНах возобновили работу секторов самообслуживания

Казахстанцев предупредили об опасности передачи ЭЦП посторонним.

По поручению министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина в центрах обслуживания населения возобновлена работа секторов самообслуживания. Ранее работа этих секторов, предназначенных для самостоятельного получения электронных госуслуг, была приостановлена в связи с введением карантинных мер. Однако Багдат Мусин недавно посетил один из ЦОНов РК и возмутился наличием «помогаек» и ларьков с платной помощью по получению услуг eGov.

«С апреля казахстанцы могли получать е-услуги самостоятельно на портале eGov, в мобильном приложении eGov Mobile и телеграм-боте eGovKzBot2.0. Кроме того, по всей республике для удаленного получения государственных услуг было открыто более 700 уголков eGov. Они функционируют в зданиях акиматов, торгово-развлекательных центрах, библиотеках, учреждениях образования и здравоохранения и т. д. При этом электронные госуслуги в ЦОНах могли получить лица с ограниченными возможностями, пенсионеры и члены многодетных семей. Для них в каждом отделе функционировали льготные окна. С возвращением секторов самообслуживания любой гражданин может получить электронные госуслуги в здании ЦОН самостоятельно без бронирования очереди», — заявили представители НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Сохраняется требование по соблюдению масочного режима и социальной дистанции. В настоящее время возобновлена работа секторов в 137 ЦОНах Казахстана. В них уже организовано более 1100 рабочих мест. Для консультирования граждан выделено около трехсот специалистов госкорпорации. Продолжат работать и уголки eGov вне зданий ЦОН.

Самыми востребованными е-услугами среди казахстанцев являются получение электронно-цифровой подписи, выдача справок о наличии/отсутствии судимости, справок из психо/-нарко диспансеров, онлайн-регистрация по месту жительства, прикрепление к медицинской организации и т. д.

Кроме того, Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает, что ТОО и ИП, предлагающие помощь в получении электронных государственных услуг за денежное вознаграждение, никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства.

«Передавая им свою электронно-цифровую подпись, вы рискуете оказаться жертвой мошенников. Будьте бдительны! Соблюдайте правила хранения ЭЦП и получайте услуги самостоятельно у себя дома либо в секторах самообслуживания в ЦОН», — заявили представители ведомства.