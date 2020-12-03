50 млрд тенге потратят на цифровизацию в агропромышленном секторе

По мнению Аскара Мамина, полная цифровизация повысит конкурентоспособность АПК.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы цифровизации АПК и земельных отношений. С докладами выступили министры сельского хозяйства Сапархан Омаров, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и заместитель премьер-министра Роман Скляр. Об опыте цифровизации фермерских хозяйств Костанайской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей доложили представители агробизнеса — генеральный директор ТОО «Олжа Агро» Айдарбек Ходжаназаров, руководитель АО «Атамекен Агро» Александр Фадеев, глава ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев.

В новой предвыборной программе партии «Nur Otan» поставлена задача повышения производительности труда в АПК в 2,5 раза и двукратного увеличения экспорта продукции (включая 70% переработанной). Кроме того, необходимо увеличить объем валовой сельскохозяйственной продукции в 1,3 раза. Глава правительства подчеркнул, что одним из инструментов достижения поставленных задач является полная цифровизация агропромышленного комплекса страны, которая позволит снизить затраты на производство продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность. В течение пяти лет в рамках государственно-частного партнерства 50 млрд тг будет инвестировано в цифровизацию более 100 млн га земель сельхозназначения. Цифровизация в растениеводстве и животноводстве позволяет получить до 20% больше урожая и животноводческой продукции. При этом затраты фермера сокращаются более чем на 15%. В перспективе только за счет цифровизации повысится урожай зерна до 25 млн тонн в год.

В рамках цифровизации земельных отношений ведется работа по созданию Единого государственного кадастра недвижимости, включающего в себя данные по земельным участкам, строениям и сооружениям. Правительством внесен в парламент соответствующий законопроект, который позволит перевести многие услуги в электронный формат, упростить порядок предоставления земельных участков и в целом улучшить качество оказываемых услуг населению.

На сегодняшний день уже автоматизировано до 94% оказываемых госуслуг. По сравнению с предыдущим годом доля оказанных услуг в электронном формате населению возросла на 34%. Как отметил министр сельского хозяйства, таких результатов удалось добиться путем модернизации отраслевых информационных систем, работу по развитию которых необходимо продолжать постоянно.

«Казахстан — первая страна ЕАЭС, которая использует единую систему учета сельскохозяйственных животных с занесением данных в информационную систему „Идентификация сельскохозяйственных животных“. В системе зарегистрировано более 35 млн сельхозживотных, в ней работают порядка 4,5 тыс. ветеринарных специалистов», — сказал С. Омаров.

Постоянно проводится работа по модификации системы для отслеживания полного жизненного цикла животных, включая профилактические ветеринарные мероприятия. С учетом развития системы вносятся изменения в действующие НПА. Так, законодательное закрепление положения по выдаче ветеринарных паспортов в электронной форме уже рассматривается парламентом. Эта норма упростит выдачу и ускорит получение ветеринарных паспортов, существенно сэкономит государственные расходы. К тому же, отдельно оцифрован учет селекционной и племенной работы в животноводстве, который ведется в информационной аналитической системе Plem.kz. Порядка 35 тыс. пользователей имеют возможность подтвердить происхождение, проводить селекционную работу и регламентировать зоотехнические события в электронном формате.

Значительно упрощены процедуры для сельхозтоваропроизводителей путем цифровизации бизнес-процессов за счет функционала Единой автоматизированной системы управления «E-Agriculture». Отечественные сельхозтоваропроизводители и другие участники внутренней и внешней торговли имеют возможность получать электронные сопроводительные документы без посещения государственных учреждений. В растениеводстве оцифрованы все 11 разрешительных документов. В сфере животноводства переведены в электронный формат 10 из 12 разрешительных документов. На 100% автоматизирован процесс регистрации сельхозтехники, аккредитации заготовительных организаций и работы комиссии по гарантированию микрокредитов. На текущий день на 100% автоматизировано субсидирование по всем 16 направлениям, в числе которых 7– в растениеводстве, 4 — в животноводческом направлении и 5 — в сфере финансовых инструментов.

По словам С. Омарова, анализ мирового опыта внедрения цифровых технологий в сельском хозяйстве демонстрирует значительный экономический эффект от внедрения технологии Интернета вещей в АПК. Так, в сфере земледелия средний показатель увеличения урожайности составляет более 10%, а средняя экономия средств — в пределах 5-10%. В животноводстве средняя экономия средств составляет 15-20% при снижении падежа и увеличении поголовья на 15 и 10% соответственно.

На сегодня определены уровни цифровизации фермерских хозяйств. Проведена и тиражируется работа по внедрению точного сельского хозяйства в животноводческом и растениеводческом направлениях. Использование современных смарт-систем позволило получить положительный эффект. Так, в точном земледелии с применением новых технологий агрономии на пилотных объектах удалось получить до 20% больше урожая, при этом затраты фермера сократились более чем на 15%. Также применение современного оборудования отразилось на увеличении надоя молока — более чем на 20%, выход телят вырос на 25%. Полная цифровизация процессов в АПК в течении пяти лет даст дополнительный эффект: увеличение валового сбора на 20%, повышение производительности труда на 50%.

По словам министра, базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система государственного земельного кадастра, хранящая 6,5 млн сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе — почвенные, геоботанические и сельхозкарты. Через эту систему оказываются 12 из 15 видов электронных государственных услуг в сфере земельных отношений для населения.

«Одной из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка», — сказал С. Омаров.

По словам министра, на сегодняшний день по вопросам оцифровки земли ведется совместная работа с МЦРИАП. До конца 2020 года будут созданы почвенные, геоботанические и сельхоз карты на площади 26, 25 млн га и 6,5 млн соответственно, в 2021–2022 годах запланировано увеличить охват до 40 млн га по почвенным и геоботаническим картам и 33,2 млн га — по сельхозкартам.

«В рамках разработки государственной программы развития АПК РК на 2022–2026 гг. планируется покрыть весь объем цифровыми сельскохозяйственными картами. В рамках поручения Главы государства по вовлечению земель в сельхозоборот проводится пилотный проект по космомониторингу, позволяющий посредством дистанционного зондирования земли осуществлять государственный контроль по использованию сельхозземель», — пояснил С. Омаров.

В 2020 году пилотными регионами определены Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская и Мангистауская области. По данным первого этапа космомониторинга в пилотных регионах выявлено 8,3 млн га неиспользуемых земель, из них 2,6 млн га пастбищ в добровольном порядке возвращены в государственную собственность, а владельцам 5,7 млн га земель направлены уведомления об устранений нарушений. В ходе проведения данного проекта министерством совместно с МИО проводится анализ пилота и его результатов для дальнейшего усовершенствования методологии определения нерационального использования земель.

Кроме того, по поручению Главы государства министерством ведутся законопроектные работы по вопросам цифровизации и развития в сфере земельных отношений, которые предусматривают концептуальные изменения нынешнего порядка предоставления земель путем внедрения цифровых технологий и определяют электронный порядок предоставления земельных участков путем прямого предоставления и посредством проведения торгов. При этом будет внедрено безбумажное оказание услуг, автоматизация процедуры согласования предоставления земельных участков с коммунальными службами.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что для внедрения и качественного применения решений по цифровизации необходима соответствующая инфраструктура. Проводятся каналы связи для подключения «умных» приборов и датчиков).

Стратегическим ресурсом государственного управления является внедрение в стране фонда открытых цифровых карт и единой системы координат. С этой целью в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» планируется реализация проекта «Национальная инфраструктура пространственных данных».

Кроме того, в земельной сфере используется два вида учетных кадастров, это более 200 земельных кадастров. Информация о земельном участке, технических характеристиках, его владельце и так далее регистрируется повторно в этих двух кадастрах. Как подчеркнул Б. Мусин, их объединение позволит автоматизировать процессы по земельным отношениям, сократить количество документов и сроки оказания услуг.

Что касается услуги подключения к инженерным сетям при строительстве, то сложность и длительность этих процессов не позволяют своевременно осваивать выделенную землю. Кроме того, информация по инфраструктуре имеет ограничения конфиденциальности. Как следствие, недоступна актуальная информация о магистральных сетях по газу, теплу, электричеству, водоснабжению. В результате цифровизации инженерных коммуникаций, утвержденных схем генпланов, проектов детальной планировки будет обеспечена возможность дальнейшего качественного развития и планирования инженерных коммуникаций. В рамках проекта Единого государственного кадастра недвижимости акиматами разрабатываются соответствующие геоинформационные системы для обмена данными о градостроительстве, зданиях, транспортных сетях, инженерных коммуникациях в каждом регионе.

Глава правительства дал поручение министерствам сельского хозяйства и цифрового развития, а также акиматам регионов в течение одного месяца разработать Дорожную карту дальнейшей цифровизации АПК и земельных отношений. Министерствам цифрового развития, сельского хозяйства и акиматам в следующем году предстоит завершить работу по оцифровке земельных отношений, обеспечить прозрачность процесса оформления земельных участков и сократить сроки выдачи документов на них с одного года до 20 дней. Аскар Мамин также поручил распространить пилотный проект по космическому мониторингу земель по всей республике в 2021 году.