Багдат Мусин выступил с докладом на заседании правительства РК

Он высказался о цифровизации агропромышленного комплекса.

2 декабря состоялось заседание правительства по вопросам цифровизации агропромышленного комплекса и земельных отношений с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. В ходе заседания министр выступил с докладом по реализации текущих проектов и планах ведомства в сфере АПК и земельных отношений.

Багдат Мусин отметил, что для качественной реализации проектов цифровизации необходима соответствующая инфраструктура для агробизнеса. Предложено реализовать проект по обеспечению инфраструктуры для цифровизации АПК на 2021–2025 гг. с объемом инвестиций 50 млрд тенге в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, глава ведомства выделил три основные проблемы земельных процедур.

«Во-первых, это длительность и сложность процедур. Нет четких и систематизированных механизмов по взаимодействию граждан и органов. Во-вторых, множественные судебные споры, жалобы и недовольство из-за наложений границ земельных участков. В-третьих, устаревшая архитектура системы земельного кадастра. Более 200 распределенных баз данных до уровня района, что приводит к рискам информационной безопасности и человеческого фактора», — сказал министр.

Он предложил объединить все реестры и автоматизировать процесс оказания услуг через Единый государственный кадастр и портал электронного правительства, а также создать единый реестр электронной очереди. Министр сообщил, что в пилотном режиме в Актобе уже запущена возможность получения земельных участков в онлайн-формате.

«Мы запустили услугу по предоставлению земельных участков с техническими условиями в онлайн-формате, кардинально изменили новый процесс. Выбрать земельный участок можно онлайн с помощью публичной кадастровой карты. Решение акима, различные акты и договора — все документы оформляются электронно и будут доступны в личном кабинете», — рассказал Багдат Мусин.