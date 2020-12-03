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До 40 трлн тенге выросли транзакции по картам в РК

Багдат Мусин выступил с докладом на заседании правительства РК

Он высказался о цифровизации агропромышленного комплекса.

3 декабря 2020 16:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

2 декабря состоялось заседание правительства по вопросам цифровизации агропромышленного комплекса и земельных отношений с участием министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. В ходе заседания министр выступил с докладом по реализации текущих проектов и планах ведомства в сфере АПК и земельных отношений.

Заседание правительства по вопросам цифровизации агропромышленного комплекса

Багдат Мусин отметил, что для качественной реализации проектов цифровизации необходима соответствующая инфраструктура для агробизнеса. Предложено реализовать проект по обеспечению инфраструктуры для цифровизации АПК на 2021–2025 гг. с объемом инвестиций 50 млрд тенге в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, глава ведомства выделил три основные проблемы земельных процедур.

«Во-первых, это длительность и сложность процедур. Нет четких и систематизированных механизмов по взаимодействию граждан и органов. Во-вторых, множественные судебные споры, жалобы и недовольство из-за наложений границ земельных участков. В-третьих, устаревшая архитектура системы земельного кадастра. Более 200 распределенных баз данных до уровня района, что приводит к рискам информационной безопасности и человеческого фактора», — сказал министр.

Он предложил объединить все реестры и автоматизировать процесс оказания услуг через Единый государственный кадастр и портал электронного правительства, а также создать единый реестр электронной очереди. Министр сообщил, что в пилотном режиме в Актобе уже запущена возможность получения земельных участков в онлайн-формате.

«Мы запустили услугу по предоставлению земельных участков с техническими условиями в онлайн-формате, кардинально изменили новый процесс. Выбрать земельный участок можно онлайн с помощью публичной кадастровой карты. Решение акима, различные акты и договора — все документы оформляются электронно и будут доступны в личном кабинете», — рассказал Багдат Мусин.

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