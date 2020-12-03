Министерство цифрового развития взялось за казахстанские ЦОНы

Их будут проверять тайные клиенты, а сотрудники АО «НИТ» — тестировать услуги на практике.

После того, как Багдат Мусин посетил один из ЦОНов и остался недоволен его работой, принято решение проверить работу центров по всей стране. Такую задачу Министр цифрового развития поставил перед Аблайханом Оспановым, вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«По поручению Багдата Мусина запускаются „тайные покупатели“ по Центрам обслуживания населения. Я и мои коллеги будем постоянно выезжать в разные уголки страны для совместной работы с НАО „Правительство для граждан“ по повышению качества и условий предоставляемых услуг», — рассказал Аблайхан Оспанов.

Он уже посетил ЦОНы п. Косшы и с. Акмол (Малиновка) и поговорил с услугополучателями.

«В с. Акмол ребята молодцы, зона самообслуживания выведена отдельно в соседнее здание. Основной зал ЦОНа принимает только бумажные услуги и документирование. Тут же идет пилот по Е-натиже, где граждане могут оставить свое обращение в ГО. Договорились, что всех, кто обращается в зону самообслуживания, начнем обучать пользоваться услугами eGov не на компьютере, а прямо на смартфонах. При мне начали обучать одного из посетителей и показали, что он может все делать сам в телефоне, для чего ему не надо приходить в ЦОН или искать компьютер с интернетом и ЭЦП», — добавил вице-министр.

По его словам, планируется более детально разъяснять гражданам вопросы получения ЭЦП и рассказывать о тех сервисах, которые доступны посредством подтверждения через SMS.

«Теперь такая практика по посещению ЦОНов и проверке работы госуслуг на местах будет являться неотъемлемой частью функционала работников министерства. Аблайхан Оспанов как куратор направления госуслуг вышел в поле. Ведь при общении с клиентами ты получатель самое главное — эмоции и реальную обратную связь при использовании продукта. И еще, сотрудникам АО „НИТ“, которые разрабатывают электронные услуги, рекомендовано на пол дня в неделю высаживаться в ЦОНах для общения с людьми и проведения так называемого A/B тестирования», — прокомментировал новшество Багдат Мусин.

Аблайхан Оспанов добавил, что уже в ближайшие дни через eGov Mobile казахстанцы смогут получить ЭЦП и зарегистрировать номер через FaceID.