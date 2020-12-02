Мировой рынок носимых устройств возглавила компания Huawei

Согласно данным аналитического агентства IDC, в 2020 году впервые доля Huawei на рынке носимых устройств (смарт-часы, браслеты) занимает первое место.

Китайский гигант уверенно двигает классического лидера рынка Apple несмотря на санкции США. В то же время, рынок носимых устройств вырос на 14,1% во втором квартале 2020 года благодаря стабильному интересу к отслеживанию показателей состояния здоровья в эти тяжелые времена. Сама компания Huawei считает, что основная заслуга увеличения доли рынка для компании принадлежит представленным недавно смарт-часам Huawei Watch GT2 Pro.

Подробнее об этом рассказал директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг.

— Как вам удалось увеличить долю рынка несмотря на санкции? И при чем тут новые флагманы?

— Вы правы, феномен этот достаточно значимый, поскольку рынок носимых устройств отличается особо высокой конкурентностью. Все понимают, что будущее за миниатюрными девайсами, не ограничивающими человека в движениях. По нашим прогнозам, спрос на умные мобильные устройства будет расти стабильно, вплоть до 2030 года. При этом будет меняться отношение покупателей к носимым устройствам. Из разряда модного аксессуара смарт-часы, браслеты, очки станут инструментом необходимости — как средство обеспечения безопасности, контроля над состоянием здоровья, спортивных показателей, трекинга больших данных и так далее.

Мы просто вовремя услышали нашего потребителя. В этом, я считаю, большое преимущество Huawei. Для нас в первую очередь важно дать на рынок то, что просит человек здесь и сейчас. Мы развиваем технологии будущего с прицелом на настоящее. Так и вышло с часами-флагманами Huawei Watch GT2 Pro и самыми доступными в линейке фитнес-часов Huawei Watch Fit. Мы постоянно усовершенствовали функционал, дизайн, батарею в этих линейках часов, достигнув того, что часы могут держать заряд до двух недель без подзарядки и проводить круглосуточный мониторинг сердечного ритма и уровня насыщения кислородом крови. Поэтому когда в период пандемии потребность людей в отслеживании важных параметров самочувствия обострились, часы были высоко оценены и очень быстро разошлись в массы. В Казахстане продажи новых часов Huawei Watch GT2 Pro, к примеру, достигли рекордной отметки — часы были распроданы в первые три недели после поступления в магазины.

— Не помешают ли санкции США на дальнейшее развитие Huawei в сегменте смарт-девайсов?

— Сейчас мы наблюдаем даже обратную картину. Эмбарго никак не отражается на работе и усовершенствовании устройств Huawei. Более того, мы также запустили новые сервисы для пользователей Harmony OS — поисковую систему Petal Search и магазин приложений Huawei AppGallery. Petal Search объединяет в себе лучшие технологии безопасности аппаратного уровня и защиту персональных данных, отвечающую высоким стандартам.

Что касается AppGallery, всего за два года после запуска он стал третьим крупнейшим маркетплейсом в мире, охватывая более 170 стран и регионов и обслуживая более 600 миллионов пользователей смартфонов Huawei. В Казахстане более 120 тысяч пользователей скачивают приложения из AppGallery. Мы развиваем маркетплейс локально и собираем казахстанских разработчиков и бренды для увеличения ассортимента наиболее популярных приложений среди казахстанцев. На данный момент мы уже загрузили банковские приложения, среди которых Homebank, Bank Center Credit, Home Credit Bank, Сбербанк и потребительские приложения Kolesa/Krisha/Market, Arbuz, Chocolife.

Смарт-часы также могут похвастаться передовыми разработками компании. Так, обновленная технология мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 4.0+ в сочетании со светодиодной линзой 6-в-1 и задней крышкой часов Huawei Watch GT2 Pro из сапфирового стекла обеспечивает более точное считывание параметров. Huawei Watch GT2 Pro может справиться с функцией личного наставника по фитнесу. К услугам пользователей — 10 тренировочных курсов, рассчитанных на разные уровни и цели, с инструкциями для поддержания мотивации.

— Чего ожидаем от 2021 в сегменте носимых устройств?

— Фишка умных устройств по сравнению с другой техникой в том, что они многофункциональны, и многофункциональность эта только развивается. Взять даже такой, казалось бы, обычный аксессуар, как наушники. На примере наших новых наушников Freebuds Pro можно сказать, как носимые устройства стремительно совершенствуются. Наушники не только обладают сильнейшим показателем шумоподавления на рынке, но и технологией Bone Voice ID. Эта технология обеспечивает костную проводимость звука: вибрации передаются сквозь кости черепа, напрямую воздействуя на внутреннее ухо. Это позволяет даже слабослышащим получать удовольствие от музыки. Могли бы мы подумать о таких возможностях наушников каких-то пару лет назад? Само собой, наушники получили звание «Самый инновационный продукт 2020 года» в престижной японской премии Good Design Awards.

Потребители все больше отдают предпочтение компактным умным устройствам, оснащенным искусственным интеллектом. Мы ожидаем, что продажи будут расти в секторе носимых устройств, смарт-часов, TWS наушников и компьютеров. Тем не менее, на прежнем высоком уровне интереса останутся и смартфоны. В 2021 году мы ожидаем запуск инновационных смартфонов P серии. Компания Huawei планирует удивлять своих потребителей.