Страны ЕАЭС ведут работу по полному переводу транзита в электронный формат

Единые таможенные правила и подходы позволят значительно сократить время транзитных перевозок и финансовые издержки бизнеса.

Динамика роста поступлений сумм ввозных таможенных пошлин наблюдается в последние годы в ЕАЭС. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Канат Баедилов на пресс-конференции в СЦК.

«Наша страна в рамках работы Союза имеет положительное сальдо таких поступлений, получив дополнительно более 370 млрд тенге в бюджет. То есть, по факту мы больше получаем, нежели отдаем в другие страны. Единые таможенные правила и подходы позволят значительно сократить как само время транзитных перевозок, так и финансовые издержки бизнеса. К примеру, если до создания Союза транзитная перевозка товаров из Европы в Казахстан занимала от 7 до 15 дней, то сейчас сократилась до 5-10 дней», — напомнил К. Баедилов.

Этого удалось достичь благодаря исключению таможенного контроля на внутренних границах Союза, введению единой транзитной декларации и гарантийных механизмов. В целях мониторинга транзитных грузов в онлайн-режиме планируется использовать навигационные пломбы.

«Правильно выстроив систему с использованием новейших технологий, мы обеспечим свободу транзита казахстанским перевозчикам по всей территории Союза, дав им возможность доставлять товары, без каких-либо препятствий, всего за несколько дней», — объяснил спикер.

К тому же, внедрение Системы прослеживаемости товаров на пространстве ЕАЭС позволит обеспечить безопасность здоровья населения и его информированность. Нововведение снизит риск ввоза в страну потенциально опасных и запрещенных товаров, повысит качество товаров и услуг. Правовая база для этого уже создана.