В РК появится замминистра обороны по цифровизации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны.

Президент подчеркнул, что в качестве Главы государства и Верховного Главнокомандующего он всегда будет уделять особое внимание оборонной сфере. Обращаясь к руководителям военного ведомства, Касым-Жомарт Токаев призвал их пристально следить за тем, насколько резко меняется обстановка в мире — как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах. По его словам, существующая архитектура безопасности находится в кризисном состоянии.

«В такой обстановке одним из главных гарантов суверенитета и территориальной целостности государства остаются вооруженные силы», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил о важности оснащения казахстанской армии самыми передовыми цифровыми технологиями и средствами. Для решения этой задачи им было принято решение о введении должности заместителя министра обороны по цифровизации. Кроме того, до 1 ноября 2021 года он поручил создать Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения.

Касым-Жомарт Токаев также назвал ряд приоритетов в оснащении войск современными вооружениями. В частности, он отнес к таким приоритетам создание сильной противовоздушной обороны, развитие элементов радиоэлектронной борьбы видов и родов войск, увеличение парка военно-транспортной авиации в целях повышения мобильности войск.

В ходе коллегии также выступил министр обороны Нурлан Ермекбаев, доложивший Президенту о результатах развития Вооруженных сил страны, а также стратегических направлениях работы министерства. В завершение посещения министерства обороны Касым-Жомарта Токаева ознакомили с образцами современной техники для ведения радиоэлектронной борьбы, состоящей на вооружении армии нашей страны.