В Карагандинской области электронная торговля выросла почти в три раза

Треть населения Карагандинского региона занята в сфере малого и среднего бизнеса. С начала года количество действующих субъектов предпринимательства составило 89 078 единиц.

Из-за пандемии в сложной ситуации оказались секторы торговли и сферы услуг МСБ. По поручению Президента оказана финансовая поддержка 2,8 тыс. предпринимателей, обучено бизнесу 2,3 тыс. человек. Благодаря поддержке государства МСБ области обеспечил рост выпуска продукции на 4%, создано 2200 постоянных рабочих мест. Об этом рассказал аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге в СЦК.

По его словам, многие воспользовались карантином, чтобы изменить структуру бизнеса и перейти на онлайн-торговлю и доставку. По итогам года ожидается рост электронной торговли не менее чем в три раза по области.

«Восстановление бизнеса к прежним темпам (10-15% роста ежегодно) планируем обеспечить за счет активного вовлечения предпринимателей к реализации государственных программ, таких как „Дорожная карта бизнеса 2025“, „Экономика простых вещей“, „Енбек“, льготное кредитование субъектов МСБ и „Дорожная карта занятости“. В целом в этом году в Карагандинской области в рамках всех государственных программ будет создано более 33 тысяч новых рабочих мест», — резюмировал глава региона.

Стоит отметить, что недавно были опубликованы результаты исследования того, как казахстанские компании относятся к развитию электронной торговли. И многие из опрошенных согласились с утверждением, что коронавирус стал стимулом для развития онлайн-торговли в Казахстане.