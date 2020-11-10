Arbuz привлек инвестиции от крупного агрохолдинга

В сервис доставки продуктов вложился владелец ГК Aitas KZ Серик Толукпаев.

Сервис по доставке продуктов Arbuz.kz, основанный в 2011 году, привлек инвестиции от предпринимателя Серика Толукпаева, владеющего группой компаний Aitas KZ. Он вложил в онлайн-супермаркет два миллиона долларов с целью диверсификации портфеля. В состав ГК Aitas входит 12 предприятий в области растениеводства, производства и переработки мяса птицы, также дистрибуции. Среди них — Макинская и Усть-Каменогорская птицефабрики с брендом «Кус& Вкус», а также птицеплемрепродуктор Nauryz Agro.

Как сообщили в пресс-службе Aitas KZ, средства пойдут на дальнейшую разработку цифровой платформы, развитие операционного блока в онлайн-супермаркете, а также улучшение сервиса и клиентского опыта. Сделка позволит усилить позиции Группы компаний в сегменте онлайн-продаж, а также придаст дополнительный импульс развитию маркетплейса.

Напомним, в 2018 году Arbuz.kz получил «второе дыхание» — его приобрел Алексей Ли, основатель сервисов Ticketon и Aviata. В декабре 2018 года онлайн-супермаркет привлек инвестиции в размере 200 тыс. долларов, а затем — 500 тыс. долларов в июне 2019 года. В конце октября 2020 года Arbuz.kz запустился в Нур-Султане. Ожидается, что к концу 2021 года число пользователей сервиса вырастет в три раза. Количество активных клиентов уже превысило 50 тысяч человек, а рост за последний год составил более 300%.

«Казахстанские онлайн-сервисы развиваются стремительно, к этому подтолкнула и пандемия. Мы искали сильного партнера для развития нашего онлайн-направления и видим, что у Arbuz.kz большое будущее. Считаем сделку взаимовыгодной, уверены, что у нас сложится отличный тандем», — прокомментировал новость Серик Толукпаев.

«Для нашей компании сделка, безусловно, является новым этапом развития. Серик присоединяется в качестве активного партнера и ментора, привнося свой опыт и знания, разделяя наше видение и ценности и полностью доверяя нам в принятии ключевых решений», — добавил Алексей Ли.