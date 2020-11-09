Искать пропавших детей поможет специальное приложение

Система детской безопасности «Найди меня» была представлена Главе государства.

Недавно в Казахстане был представлен проект по цифровизации работы полиции. В рамках этой трансформации планируется уделить внимание проблеме поиска пропавших детей. О том, что намеревается делать в этом направлении министерство внутренних дел, рассказал Сакен Сарсенов, заместитель главы ведомства.

«Случаи пропажи детей участились, вы сами знаете много резонансных примеров, связанных с этим. Сотрудники полиции без промедления привлекают все силы и средства, чтобы найти ребенка, как только им поступает сообщение об исчезновении несовершеннолетнего. Несомненно, важную роль в поисках исчезнувшего ребенка играет временной фактор. На прошлой неделе наряду с новыми цифровыми проектами МВД РК мы представили Главе государства систему детской безопасности „Найди меня“. Это мобильное приложение с использованием маяков, работающих в сети Bluetooth от одной батареи в течение года. Маяки могут быть помещены в одежду и школьные рюкзаки детей. Как только поступает сигнал, по регламенту полиция сначала звонит родителям ребенка и узнает, все ли в порядке. Если родитель подтверждает, что ребенок находится в опасности, то полиция выезжает на последнее местоположение ребенка и реагирует», — сообщил Сакен Сарсенов.

По его словам, цена устройства составит порядка около 2500 тг, при этом пользователям не придется дополнительно оплачивать сотовую связь. Есть вероятность рассмотрения вопроса о приобретении этих устройств за счет госбюджета и их раздачи школьникам.

«Хочу отметить, что на рынке представлено большое количество подобных решений, поэтому мы открыты для предложений и готовы работать со всеми. Чтобы получить хороший результат при поиске ребенка, приложение должно получить максимально широкое распространение. Думаю, если к нему подключатся все школьники, их родители и родственники, учителя, волонтеры и сотрудники полиции, то процесс поиска потерявшихся детей существенно упростится», — добавил спикер.

Он напомнил, что все проекты по цифровизации органов внутренних дел направлены в первую очередь на повышение оперативности и мобильности работы полицейских.

«Оперативность для органов внутренних дел — ключевая потребность в обеспечении правопорядка. В дальнейшем я также буду информировать вас о проводимой работе по цифровизации МВД РК и предпринятых мерах», — подытожил Сакен Сарсенов.