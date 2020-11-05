В казахстанской полиции внедряют цифровые решения

Различные информационные системы интегрируют, а граждане смогут обратиться в полицию через мобильное приложение.

Сакен Сарсенов, заместитель министра внутренних дел, рассказал о том, как полиция будет обеспечивать безопасность казахстанцев при помощи цифровых новшеств. К реализации подготовлено несколько крупных проектов, которые на прошлой неделе были представлены Касым-Жомарту Токаеву во время его визита в МВД РК.

«МВД достаточно часто задействует в своей работе цифровые технологии и строит собственную инфраструктуру. В апреле этого года Глава государства поручил внести изменения в Госпрограмму „Цифровой Казахстан“, и наше ведомство наряду с другими госорганами предоставило свои предложения, 12 из которых было включено в обновленную госпрограмму. По поручению Министра внутренних дел РК Ерлана Заманбековича мы приступили к реализации нескольких проектов», — рассказал Сакен Сарсенов.

В настоящее время ощущается необходимость в создании Единой архитектуры информационных систем. В связи с этим было предложено создать Единую информационно-аналитическую систему МВД, которая будет анализировать все данные, поступающие из каждой информсистемы. Планируется также автоматизировать работу участковых инспекторов, патрульных нарядов и других служб полиции, предоставив им доступ к информационным базам в пределах их компетенции.

По словам замминистра, ситуационный центр МВД РК уже начали модернизировать. Пока информационные системы ОВД не связаны между собой, поэтому нет возможности проанализировать всю имеющуюся в них информацию.

«Мы продемонстрировали проект, в котором реализованы подходы к получению данных из всех автоматизированных региональных информсистем ЦОУ и ЕРДР, их дальнейшей обработке и визуализации. Система поддержки принятия решений позволит получать всю необходимую информацию в разрезе регионов, временных отрезков и т. д. Мы сможем видеть, в каких регионах наиболее криминогенная ситуация, какие преступления совершаются чаще всего, и в связи с этим знать, куда в первую очередь направить свои силы», — пояснил Сакен Сарсенов.

Главе государства также была представлена система видеомониторинга, разработанная отечественными IT-специалистами. Для обеспечения эффективности расследования и оперативности реагирования на инциденты в программном обеспечении применяются возможности искусственного интеллекта. Система регистрирует оставленные предметы, драки, людей с оружием, скопление людей. Помимо этого, в приложении есть модели мониторинга социального дистанцирования и масочного режима для предотвращения угрозы заражения Covid-19.

Еще один проект — многоканальная система приема обращений в полицию. Она позволит гражданам любым удобным способом направлять в органы внутренних дел информацию о совершенных правонарушениях (неправильная парковка, случаи вандализма, выброс мусора в общественных местах, факты о наркоторговле и многое другое). Среди возможных способов обращения замминистра назвал чат-боты, мессенджеры, социальные сети и др. Посредством мобильного приложения и интернет-портала казахстанцы смогут получать ответы на свои запросы самостоятельно, что снизит нагрузку на операторов контакт-центров. Кроме того, через систему можно будет подать обращение, связаться с оператором (аудио- или видеозвонок), а также отследить местонахождение наряда полиции, выехавшего к месту преступления. Запуск системы запланирован на 1 декабря 2020 года.

«Я надеюсь, что применение полицией современных форматов работы укрепит чувство безопасности и доверие к ней со стороны населения», — подытожил Сакен Сарсенов.