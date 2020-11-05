ЮMoney запускает эмиссию карт Visa

Бывший сервис Яндекс.Деньги расширяет линейку карточных продуктов.

ЮMoney (ранее Яндекс.Деньги) расширяет линейку карточных продуктов и начинает эмитировать карты платежной системы Visa. Пользователям теперь доступны для выпуска пластиковая и виртуальная карта Visa. Виртуальную карту пользователь может выпустить на сайте и в приложений, процедура занимает около минуты. Пластиковую карту можно оформить онлайн и получить по почте или курьерской доставкой. Создание виртуальной карты бесплатное, выпуск пластиковой стоит 199 рублей, ежемесячные комиссии отсутствуют. Баланс обеих карт соответствует балансу кошелька пользователя.

Карта ЮMoney позволяет платить в интернете и офлайн, в том числе — с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. Сообщается, что с момента запуска услуги пользователи ЮMoney выпустили более 60 тысяч виртуальных карт Visa и совершили порядка 100 тысяч операций по ним. Онлайн-операции совершались как в российских, так и иностранных магазинах. Карты также использовались для покупок в оффлайн-магазинах. Больше всего покупок было совершено в супермаркетах, для оплаты транспортных расходов и фастфуда.

Всего в ЮMoney зарегистрировано больше 60 млн кошельков, выпущено 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт. По данным исследования Mediascope, банковские карты остаются самым популярным средством для оплаты в интернете: в 2020 году ими платили 90% опрошенных россиян, а из электронных кошельков — 78%. В этом году заметно выросло число тех, кто платит бесконтактно. Количество платежей через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и Garmin Pay картами ЮMoney за год увеличилось на четверть. Доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через ЮMoney увеличилась за этот же период до 45%.