Стартапы участников МФЦА начали привлекать инвесторов

В онлайн-формате прошло ключевое мероприятие для инвесторов и стратегических партнеров — Demo Day акселерационной программы Kazakhstan Digital Accelerator.

Программа Demo Day включала в себя обсуждение вопросов развития венчурного финансирования центральной Азии, презентации проектов стартапов-финалистов программы KDA и серию мастер-классов от ведущих спикеров в области инновационного развития. В работе мероприятия приняли участие более 150 международных экспертов, инвесторов и бизнес ангелов.

Kazakhstan Digital Accelerator — это международный акселератор, запущенный в рамках сотрудничества между АО «QazTech Ventures» и ведущим сингапурским фондом Quest Ventures. Впервые на постсоветском пространстве подписаны соглашения о конвертируемом займе по принципам английского права. При поддержке FinTech Hub МФЦА 10 стартап-финалистов были зарегистрированы в МФЦА и структурировали инвестиционные сделки. Каждый из проектов-финалистов ранее получил инвестиции в размере 50 тыс. долларов на дальнейшее развитие стартапа.

«В юрисдикции пространства СНГ впервые был применен инструмент конвертируемого займа. Английское право дает дополнительное преимущество при выходе на международный рынок и международных инвесторов. Такие прецеденты станут бенчмаркингом для будущих венчурных сделок региона», — отметил Кайрат Калиев, директор по развитию МФЦА.

Также прошла онлайн-презентация перед пулом международных инвесторов, где основатели проектов рассказали о своих продуктах, показателях бизнеса, достижениях за время акселерации Kazakhstan Digital Accelerator и планах по развитию и привлечению инвестиций. Среди стартап-проектов: «1Fit», «Aero», «Campeat», «Retail Analytica», «ApartX», «Smart Gas», «Egistic», «Okoo», «QLang» и «Cerebra».