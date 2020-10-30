880 уголков самообслуживания eGov функционирует в Акмолинской области

Наблюдается увеличение всего количества оказываемых населению госуслуг.

Заместитель руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области Дархан Хайруллин сообщил об увеличении доли услуг, оказываемых госорганами в электронном формате. По его словам, с начала года в электронном виде оказано 94% государственных услуг. В прошлом году этот показатель достигал 83%.

Кроме того, наблюдается увеличение всего количества оказываемых населению госуслуг — за 9 месяцев т. г. оказано 4 569 221 госуслуг.

Немаловажным направлением работы является обеспечение качественной обратной связи с населением.

«Наблюдается устойчивое снижение количества жалоб. К примеру, если в 2018 году рассмотрено 60 жалоб, то в 2019 году поступило 39 обращений. За истекший период этого года рассмотрено всего 25 жалоб», — отметил Д. Хайруллин.

Такая тенденция, по его словам, связана с проведением разъяснительных мероприятий как с гражданами, так и с услугодателями.

В зданиях акиматов, организаций образования, здравоохранения и других местах общего доступа функционирует 880 уголков самообслуживания, в которых волонтерами проводится обучение граждан навыкам работы на портале eGov. Все уголки оборудованы необходимой компьютерной техникой и периферийными устройствами.

Особое внимание уделяется маломобильным категориям населения. Департаментом совместно с общественным фондом «Шанс» организовано обучение лиц с ограниченными возможностями навыкам получения услуг в электронном виде. Работа в данном направлении позволяет им сократить временные и финансовые расходы, упростить и ускорить получение справок, свидетельств, разрешительных и других необходимых документов.