99% деклараций субъектов бизнеса представляются в электронном виде

Улучшение качества госуслуг и клиентоориентированность — одна из приоритетных задач Комитета государственных доходов.

О том, как проходит работа по цифровизации ведомства, рассказал на брифинге в СЦК глава комитета Марат Султангазиев. По его словам, физическим и юридическим лицам оказывается 44 государственные услуги, 27 из них — налогового и 17 — таможенного направлений. 99% деклараций представляется в электронном виде, реализован API сервис для субъектов бизнеса (для сдачи налоговой отчетности).

Всего с начала года оказано 17,3 млн госуслуг, из которых 97,1% — в электронном виде. Свыше 360 тысяч обращений обработано за 9 месяцев операторами контакт-центра. Он позволил упростить процесс получения консультаций и снизить нагрузку на сотрудников комитета. 90% обратившихся налогоплательщиков оценили работу операторов на «отлично».