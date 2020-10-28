У Kaspi произошли «технические неполадки»

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к счетам и неверные суммы остатков.

Сегодня, 28 октября, в платежной системе Kaspi.kz произошел серьезный сбой. У клиентов сервиса в настоящее время нет доступа к финансовым операциям — оплатой картами, снятие и пополнение в банкоматах, а также платежи и переводы. Причины произошедшего пока не известны, представители банка обещают устранить неполадки в ближайшее время.

«Мы работаем над тем, чтобы все исправить и как можно быстрее. Приносим извинения за предоставленные неудобства, надеемся на понимание», — заявили в банке.

Казахстанцы в социальных сетях оставляют комментарии в официальных аккаунтах банка, в которых пишут о проблемах с личными счетами и депозитами. Так, например, у кого-то неверные суммы остатка, а у некоторых — и вовсе «исчезли деньги». В приложении Kaspi.kz указано, что информация об остатке на картах Kaspi Gold неактуальна, а данные «должны обновиться в 10:00».

Пресс-служба банка так прокомментировала произошедшее: «В соцсетях и мессенджерах появились фейковые рассылки о том, что это якобы кибератака. Сообщаем, что никаких кибератак не было, деньги клиентов в сохранности, и после устранения сбоя будут корректно отображаться в приложении».

Напомним, Kaspi.kz развивает свои сервисы в рамках суперприложения, которым пользуется 7,8 млн казахстанцев. С его помощью можно получить единый доступ ко всем крупнейшим в стране платформам платежей, электронной коммерции и финтеха. Недавно банк провел IPO.