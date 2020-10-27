В Казахстане объяснили низкую выявляемость интернет-мошенников

За три года количество «сетевых» преступлений увеличилось вдвое.

В 2020 году органами внутренних дел раскрыто 1,7 из 8,3 тыс. случаев интернет-мошенничества, задержано около 400 лиц. Об этом сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Ерлан Омарбеков на брифинге в ведомстве. С развитием киберпространства растет и количество преступлений, совершаемых в интернете. Так, в Казахстане за девять месяцев текущего года их было зарегистрировано вдвое больше, чем за весь 2018 год (4,2 тысячи). При этом раскрываемость остается примерно на том же уровне — 21% (за девять месяцев 2020 года) и 19% (в 2018 году), передает «Курсив».

Ерлан Омарбеков объясняет низкую выявляемость мошенников тем, что многие люди не обращаются в полицию из-за небольшой суммы ущерба. Осложняет процесс следствия и то, что большинство интернет-преступлений носят трансграничный характер. То есть, жертва может находиться в одном регионе, а мошенник — в другом, иногда и в другой стране.

Самый распространенный вид мошенничества, по словам спикера, связан с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Участились также случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами в различных организациях. Также некоторые мошенники звонят, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Для блокирования операции предлагается уточнить реквизиты карты и CVV-код на ее обороте. С помощью полученных данных они похищают находящиеся на счетах деньги.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, Омарбеков порекомендовал гражданам не сообщать никому свои персональные данные, реквизиты банковских карт, коды и кодовые слова. Регулярно производить смену паролей доступа к услугам банкинга, проверять движение денег на своих счетах. Не стоит доверять непроверенным или сомнительным источникам информации. Также не производить предоплату за товар без проверки.

Напомним, недавно Служба KZ-CERT распространила объявление о том, что в Казнете увеличилось число скамерских ресурсов.